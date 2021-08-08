Эксперт объяснил, почему не стоит брать кредит на первый взнос по ипотеке

Первоначальный взнос, оформленный в кредит, снижает шансы получить ипотечную ссуду, а также может повлиять на ее сумму в сторону снижения, рассказал директор по развитию финансовых продуктов маркетплейса "Сравни.ру" Алексей Грибков.

Он отметил, что банки настороженно относятся к заемщикам, которые взяли кредит на первоначальный взнос. Это увеличивает шанс получить отказ, а если ипотека будет одобрена, сумма может оказаться ниже ожидаемой.

"Кроме того, дополнительный кредит повышает долговую нагрузку клиента и увеличивает возможность просрочки", - говорит Грибков.

Он посоветовал накопить на первоначальный взнос, устроив "тест-драйв" - каждый месяц нужно откладывать не меньше той суммы, которую в дальнейшем планируется вносить в качестве платежа по ипотеке.

В беседе с РИА Новости он пояснил, что определить размер первоначального взноса, к которому стоит стремиться, поможет стоимость желаемой квартиры и комфортная величина ежемесячного платежа.

Ранее президент Владимир Путин объявил, что решение о льготной ипотеке на ИЖС уже можно считать принятым. Он рассказал, что воспользоваться льготным займом можно будет как для покупки, так и для строительства дома.