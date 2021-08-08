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Рубрика: Общество

ФСБ рассекретила доказательства подготовки Японии к войне с СССР

Федеральная служба безопасности РФ впервые сняла гриф секретно с доказательств подготовки Японии к войне с Советским Союзом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на архивные материалы.

Фото: РИА Новости ria.ru
Выбор августа 1945-го. Русские эмигранты в Советско-японской войне

Согласно обнародованным данным, к войне Страна восходящего солнца начала готовиться еще в 1938 году. Это следует из приказа частям третьей армии на фоне советско-японского военного конфликта в июле-августе 1938 года у озера Хасан​​​, который закончился победой Красной армии.  Об этом рассказал последний главнокомандующий Квантунской армии Отодзо Ямада в ходе допроса в декабре 1949 года перед Хабаровским процессом.

В годы Второй мировой войны Япония выступала союзником нацисткой Германии. После победы над Третьим рейхом СССР, имея данные о подготовке Японией бактериологического оружия и учитывая ее связь с фашистами, объявил стране войну. Это произошло 8 августа 1945 года, а уже 2 сентября правительство Японии подписало акт о капитуляции, что ознаменовало собой окончание Второй мировой войны.

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