Главный инфекционист США: Может появиться штамм, способный обходить вакцины

Для остановки циркуляции коронавируса необходимо увеличить количество людей, получивших вакцину, иначе не исключено появление штамма, который сможет обходить защиту, которую дают препараты. Об этом рассказал глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Фаучи отметил, что некоторые непривитые говорят, что им "все равно", ссылаются на свою молодость и хорошее состояние здоровья, однако это плохой подход.

"Вы живете в обществе. Если вы становитесь средством передачи вируса от вас кому-то еще, то вы помогаете распространять вирус", - говорит специалист.

Он призвал увеличить количество привитых, поскольку только так можно будет перестать беспокоиться о коронавирусе, когда будет достигнут определенный порог. Иначе вирус будет продолжать распространяться, и возникнет новая волна роста заболеваемости. Но и это еще не все - при таком сценарии не исключено появление штамма, способного обходить иммунитет, который возникает после вакцинации.

"Гипотетически возможно, что мы могли бы получить вариант, который будет ускользать от защиты, которую дают вакцины", - сказал Фаучи в интервью "USA Today".

Пандемия коронавируса была объявлена в марте прошлого года. В мире на данный момент количество подтвержденных случаев превышает 202 миллиона. США остаются лидером по числу заражений - свыше 35,7 миллиона случаев. Сегодня власти страны объявили об ускорении распространения коронавируса.