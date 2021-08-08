Какие автомобили чаще всего меняют владельцев

Названы автомобили, которые меняют хозяев чаще других. Эксперты рассказали, стоит ли опасаться таких машин и о чем говорит количество собственников в ПТС.

"Лады" пошли по рукам

Эксперты "Авито Авто" проанализировали, сколько в среднем владельцев указано в ПТС машин, которые продаются на вторичном рынке. Как выяснилось, чаще всего 4 и более собственников вписаны в ПТС автомобилей Lada - 29,2% в общем объеме реализации по итогам января-мая 2021-го. При этом лидерами по смене владельцев стали Lada Priora, Lada 114 Samara и Lada 110, в то время как доля более старых "семерок" и "девяток" с 4 и более собственниками на вторичном рынке оказалась меньше.

По словам генерального директора CarPrice Маттье Ланнегранда, старые отечественные автомобили эксплуатируются по 20 и более лет, до тех пор, пока они в состоянии передвигаться. В почтенном возрасте такие машины могут стоить 20-30 тыс. рублей, их достаточно часто перепродают. Поэтому и владельцев у них за годы жизни бывает очень много, но такие автомобили редко выставляются на сайтах объявлений.

В свою очередь, генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль отмечает, что устаревшие Lada 114 Samara и Lada 110 имеют низкую цену, что дает им более широкую аудиторию, которая способна купить такие машины. Для многих автомобилистов эти модели являются первыми в жизни, после чего они приобретают более дорогие варианты. Также отечественные машины часто используются для сохранения номеров, а эта опция имеет ограничение по времени (6 месяцев).

"А вот с Lada Priora ситуация обратная - владельцы этой модели, особенно в регионах, имеют достаточно денежных средств и возможность более часто менять автомобили. Кроме того, если говорить о регионах, там проще обслуживать именно отечественные модели, которые в случае поломки можно чинить самостоятельно", - рассуждает эксперт.

Сколько жизней у иномарки?

Фото: Борис Захаров/РГ

Среди иномарок, чаще всего меняющих хозяев в нашей стране, лидером оказалась Toyota (доля автомобилей с 4+ владельцами по ПТС на вторичном рынке - 6%). Далее в рейтинге следуют Ford (доля - 4,9%), Volkswagen (4,7%) и Nissan (доля - 4,4%). При этом в топ-10 моделей, у которых чаще всего меняются собственники, помимо продукции АвтоВАЗа попали только две иномарки: Ford Focus (четвертое место) и Volkswagen Passat (десятое место).

Однако это вовсе не значит, что владельцы "Фокусов" и "Пассатов" пытаются быстрее избавиться от них или чаще других меняют машины - скорее, такое количество собственников говорит о надежности и долгом сроке эксплуатации данных автомобилей. Это подтверждает и статистика CarPrice, согласно которой в списке наиболее частых продаж с 4 и более владельцами помимо Ford Focus и Volkswagen Passat также оказались Opel Astra, Mazda3, Mitsubishi Lancer IX и Chevrolet Lacetti.

Как говорит Денис Мигаль, есть нестареющая классика, которая никогда не выходит из спроса, например, Toyota Corolla и Ford Focus. Японские, немецкие и американские иномарки традиционно относятся к самым надежным авто, поэтому их популярность на вторичном рынке практически не снижается.

В то же время, по словам эксперта, существует ряд рисков приобретения авто с четырьмя и более владельцами. Первый - дубликат ПТС, с которым машина теряет часть своей истории: например, много полезного обычно содержится в особых отметках. Впрочем, решить проблему в скором времени поможет полный переход на электронные ПТС, который должен состояться в ближайшем будущем.

"Еще один риск покупки авто с множеством владельцев - некачественные запчасти, установленные на машину. Достаток у всех людей разный, и каждый бенефициар содержал автомобиль в силу своих финансовых возможностей, поэтому в скором времени поддержанный авто или его основные агрегаты могут выйти из строя", - предупреждает Денис Мигаль.

Возраст не скроешь

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В целом чаще всего на вторичном рынке продаются автомобили, у которых в ПТС записан один или три собственника (по 27% общем объеме продаж за январь-май 2021-го). На втором месте идут машины, которые сменили двух владельцев (24,7%), гласят данные "Авито Авто". Чуть меньше автомобилей, у которых было четыре и более хозяев - 24,6%. Стоит при этом отметить, что со сменой очередного владельца подержанные машины закономерно теряют в цене, поскольку количество собственников в ПТС является косвенным признаком возраста и изношенности транспортного средства.

Как говорит Маттье Ланнегранд, в большинстве случаев количество собственников отражает лишь возраст автомобиля. Большинство "трехлеток" имеют одного владельца, который купил автомобиль новым в салоне, а машина до 7 лет может иметь двух-трех собственников, это нормально. Но когда у "свежей" машины в ПТС аномально много владельцев, это может сигнализировать либо о высоком пробеге (каждый из собственников "выкатывал" свои 50-150 тыс. км, а затем продавал), либо о технических или юридических проблемах. В таком случае, узнав об этом, каждый из новых владельцев стремился как можно быстрее избавиться от автомобиля.

"Но я бы не советовал при выборе авто смотреть только на количество собственников - это не единственный фактор, и нужно оценивать все параметры. Очень часто ухоженные машины с небольшим пробегом имеют двух и даже трех владельцев в ПТС. Но при этом встречаются и абсолютно "уезжанные" авто всего с одной записью в ПТС, если машина работала, например, в такси", - констатирует Маттье Ланнегранд.

В свою очередь, директор департамента Рольф Автомобили с пробегом Ирина Цыганкова отмечает, что большее значение имеет не количество владельцев у автомобиля, а то, где и у кого он продается. Если он был изначально куплен и в дальнейшем, даже со сменой собственников, обслуживался у того же официального дилера, то абсолютно точно не стоит переживать из-за того, сколько владельцев было за его рулем. К тому же все автомобили с пробегом, которые продают официальные дилеры, проходят предпродажную подготовку, и на исправные узлы и агрегаты предоставляется гарантия.

"Также юридическая чистота сделки - то, что никто и никогда не оспорит Вашу покупку, - имеет особую важность при покупке автомобиля с пробегом. И при покупке машины у физического лица, даже если у нее был один владелец - Вы можете понести определенные риски, особенно если у автомобиля "сомнительное" прошлое. Остерегайтесь мошенников, доверяйте свои сделки профессионалам", - резюмирует Ирина Цыганкова.