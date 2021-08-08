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8 августа 2021 г.

Постановление правительства Мурманской области от 6 августа 2021 года № 549-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП"

На основании постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.07.2021 № 21, предложения врио Главного государственного санитарного врача по Мурманской области от 04.08.2021 № 24 Правительство Мурманской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП "О введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 12.07.2021 № 462-ПП) следующие изменения:

1.1. В пункте 24 слово "подобных" заменить словом "массовых".

1.2. В Правилах поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных вышеназванным постановлением:

1.2.1. В подпункте 4 пункта 2.2 после слов "разместить информацию о результате лабораторного исследования" дополнить словами "в течение четырех календарных дней со дня прибытия".

1.2.2. Абзац первый пункта 2.3 изложить в редакции:

"2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства, прибывающие на территорию Мурманской области с территорий иностранных государств (за исключением иностранных граждан и лиц без гражданства, для которых порядок прибытия определен пунктом 2.4 настоящих Правил) любым видом транспорта, обязаны:".

1.2.3. Пункт 2.4 изложить в редакции:

"2.4. Иностранные граждане и лица без гражданства, прибывающие на территорию Мурманской области с территорий государств - членов Евразийского экономического союза через воздушные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, перечень которых определен приложением № 2 к распоряжению Правительства Российской Федерации от 16.03.2020 № 635-р, обязаны:

1) соблюдать постановления и предписания Главного государственного санитарного врача по Мурманской области, положения настоящих Правил;

2) обеспечить наличие отрицательного результата лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, отображаемого в мобильном приложении "Путешествую без COVID-19";

Действие настоящего подпункта не распространяется на лиц, въезжающих на территорию Мурманской области из третьих государств через территории государств - членов Евразийского экономического союза транзитом либо с кратковременной остановкой, при условии предъявления ими отрицательного результата проведенного на территории третьего государства лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, а также билетов и (или) посадочных талонов по всему маршруту следования в Российскую Федерацию.

3) при появлении клинических симптомов инфекционного заболевания, ОРВИ (повышенная температура тела, кашель и др.) незамедлительно обратиться за медицинской помощью с вызовом медицинского работника по месту нахождения без посещения медицинских организаций или обратиться по номеру телефона 122 для получения инструкций о дальнейших действиях; .

4) в случае, предусмотренном подпунктом 3 настоящего пункта, выполнять до момента выздоровления и получения отрицательных результатов исследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР требования по изоляции по месту жительства (пребывания), обеспечив нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции.

Требование подпункта 2 настоящего пункта распространяется на граждан Азербайджанской Республики, Республики Молдова, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан (за исключением лиц, въезжающих на территорию Мурманской области из третьих государств через территории указанных государств транзитом либо с кратковременной остановкой, при условии предъявления ими отрицательного результата проведенного на территории третьего государства лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, а также билетов и (или) посадочных талонов по всему маршруту следования в Российскую Федерацию) - с 1 сентября 2021 года.".

1.2.4. Абзац третий подпункта 35 пункта 3.3 изложить в редакции:

"Требования абзаца второго настоящего подпункта не распространяются на членов экипажей воздушных судов, когда размещение в гостинице осуществляется в целях межполетного отдыха, граждан, размещение которых в гостинице осуществляется в рамках исполнения соответствующей обязанности авиаперевозчика в случае задержки или отмены авиарейса, а также лиц, не достигших возраста 18 лет, заселяющихся в сопровождении родителей (законных представителей), предъявивших предусмотренные абзацем вторым настоящего подпункта документы.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Действие подпункта 1.2.3 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 30 июля 2021 года.

Врио Губернатора Мурманской области О.Демченко



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