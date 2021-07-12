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12 июля 2021 г.

Постановление правительства Мурманской области от 12 июля 2021 года № 462-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП"

На основании постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.07.2021 № 17 Правительство Мурманской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП "О введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 05.07.2021 № 448-ПП) следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 6.5 исключить.

1.2. В Правилах поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных вышеназванным постановлением:

1.2.1. Подпункт 4 пункта 2.2 изложить в редакции:

"4) в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации однократно сдать биологический материал для лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (далее - ПЦР) и разместить информацию о результате лабораторного исследования на Едином портале государственных и муниципальных услуг, заполнив форму "Предоставление сведений о результатах теста, перенесенном заболевании или вакцинации от новой коронавирусной инфекции для прибывающих на территорию Российской Федерации" (https://www.gosuslugi.ru/400705/1).

Требования настоящего подпункта на распространяются на граждан:

- вакцинированных против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, в течение 12 месяцев, предшествовавших прибытию на территорию Российской Федерации, при условии наличия электронного сертификата вакцинированного на Едином портале государственных и муниципальных услуг;

- перенесших заболевание, новой коронавирусной инфекцией в течение 6 месяцев, предшествовавших прибытию на территорию Российской Федерации, при условии наличия электронного сертификата переболевшего на Едином портале государственных и муниципальных услуг.".

1.2.2. В подпункте 5 пункта 2.2 слово "первоначального" исключить.

1.2.3. Абзац первый пункта 2.3 изложить в редакции:

"2.3. Иностранные граждане, прибывающие на территорию Мурманской области с территорий иностранных государств (за исключением граждан государств - членов Евразийского экономического союза (Республика Армения, Республика Беларусь, Киргизская Республика, Республика Казахстан), с 10.07.2021 - Республики Таджикистан, с 01.09.2021 - граждан

Азербайджанской Республики, Республики Молдова, Республики Узбекистан, Туркменистана, для которых порядок прибытия определен пунктом 2.4 настоящих Правил) любым видом транспорта, обязаны:".

1.2.4. Абзац первый пункта 2.4 изложить в редакции:

"2.4. Граждане государств - членов Евразийского экономического союза (Республика Армения, Республика Беларусь, Киргизская Республика, Республика Казахстан), Республики Таджикистан, Азербайджанской Республики, Республики Молдова, Республики Узбекистан, Туркменистана, прибывающие на территорию Мурманской области с территорий иностранных государств любым видом транспорта, обязаны:".

1.2.5. Дополнить пункт 2.4 абзацем следующего содержания:

"Требования настоящего пункта распространяются на граждан Республики Таджикистан с 10 июля 2021 года, Азербайджанской Республики, Республики Молдова, Республики Узбекистан, Туркменистана - с 1 сентября 2021 года.".

1.2.6. В подпункте 10 пункта 3.3 слова "(повторно - в срок до пяти дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации)", "первоначального" исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 7 июля 2021 года.

Губернатор Мурманской области А.Чибис



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