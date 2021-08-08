Почему опасно оттирать птичий помет с кузова автомобиля голыми руками

После остановки в местах скопления птиц на кузове автомобиля нередко оказываются следы жизнедеятельности пернатых. Чтобы эти "приветы" не присохли к машине намертво, следует устранить их максимально быстро, вот только делать это нужно с соблюдением мер предосторожности.

Казалось бы, всего то и нужно - взять мокрую тряпку, стереть следы птичьего помета, и в дорогу. Однако торопиться в данном случае не стоит, поскольку в этом деле имеются подводные камни. Прежде всего, при неаккуратной очистке такого рода загрязнений кузов легко можно поцарапать.

Дело в том, что в рационе подавляющего числа птиц имеется песок, косточки, семена и прочие абразивные компоненты. Именно они царапают поверхность кузова, когда владелец автомобиля начинает интенсивно устранять загрязнение.

Кроме того, химический состав помета является кислотным, соответственно, лакокрасочное покрытие страдает еще и от "химической атаки". И не стоит забывать, что чем выше температура воздуха, тем стремительнее происходит вредное воздействие.

Правда и то, что свежие следы помета устранить легче, чем застарелые следы. Тем не менее, даже в первом случае, если устранять загрязнение в сухом виде, царапин не избежать. Поэтому вам точно понадобится достаточное количество обычной воды (к примеру, 5-литровой бутыли). Оптимальным вариантом будет при этом хорошо смочить загрязнение. Лучше всего оставить влажную тряпку на четверть часа на обрабатываемом участке. После этого мокрой ветошью или специальными мягкими салфетками загрязнение аккуратно удаляется.

Если спецсредств нет под рукой, ускорить и облегчить процесс очистки поможет обычная стеклоомывающая жидкость. Откройте капот, снимите трубку подачи "омывайки" с форсунки, обмотайте ее тканью и погрузите в бачок, чтобы основательно смочить. А можно и просто подать омывающую жидкость на стекло и собрать разбрызгавшуюся "омывайку" салфеткой.

Для удаления такого рода загрязнений отлично подойдет также минеральная газированная вода. Углекислый газ не вредит лакокрасочному покрытию, и при этом заметно ускоряет процесс очищения. Тем не менее, не стоит использовать сладкие газированные напитки, если потом не будет возможность устранить следы обработки достаточным количеством воды или заехать на мойку.

Универсальным помощником является также смазка WD40, которую опытный автомобилист всегда держит "на борту". Препарат следует нанести на следы помета, выждать пару минут, после чего стереть загрязнения и промыть место обработки водой. Добавим, что с помощью чудо-смазки не стоит удалять помет с пластиковых и резиновых поверхностей, поскольку состав WD40 достаточно агрессивный.

Щелочные очистители - еще одно оружие против продуктов жизнедеятельности пернатых. Причем совсем не обязательно бежать в автомагазин за спецсредствами. Подойдет обычная сода, которая разводится в большом количестве воды (состав не должен быть интенсивным), затем смоченную в содовом растворе тряпку кладут на несколько минут на загрязненный участок ЛКП и только после этого можно приступать к собственно протирке.

Наконец, нужно обозначить принципиально важный момент, на который при очищение кузова от следов птичьего помета, увы, не всегда обращают внимание. Потрудитесь перед началом очистки надеть резиновые перчатки и маску или респиратор. Такие меры предосторожности кому-то могут показаться излишними. Однако на деле не редки случаи, когда при удалении следов помета голыми руками люди подхватывали различные заболевания, причем подчас достаточно экзотические.

Дело в том, что перелетные птицы являются носителями вирусов, которые они переносят за десятки тысяч километров, в том числе из Африки. Соответственно, при проведении очистки и мойки нельзя допустить, чтобы вредные для здоровья частички помета попали на кожу рук, слизистую глаз или в дыхательные пути. После мойки перчатки и тряпки, которые вы использовали, следует утилизировать. Смывать остатки птичьего помета лучше всего при бесконтактной мойке, так как на обычной мойке, где биомасса смывается струями воды, она повисает в воздухе в воздушно-капельном виде. Лучше такие негативные последствия полностью исключить.