Правоохранители пока не вышли на след пятерых беглецов в Подмосковье

Дерзкий побег, которому мог бы позавидовать даже герой романа Дюма - граф Монте-Кристо - произошел ночью в пятницу, 6 августа. Как установило следствие, примерно с двух до четырех часов ночи пятеро подсудимых, используя гаечный ключ через открытую "кормушку" для подачи пищи, свинтили замки на двери камеры и вышли наружу. Среди сбежавших - Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя и лишении свободы столичного адвоката, а также четверо уроженцев Молдавии, которых судят за серию краж из подмосковных коттеджей.

Побег обнаружили утром во время обхода камер. Из семи подсудимых в камере осталось только двое, которые заявили, что спали и ничего не видели. Не заметили сразу почему-то пропажу и двое дежуривших в эту ночью сотрудников ИВС - мужчина и женщина. Естественно, что у следователей сразу возникло предположение, что заключенным кто-то помог. Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, у беглецов были сообщники на свободе. Они помогли им организовать побег: передали инструменты, с помощью которых была открыта дверь, помогли скрыться из ИВС, а возможно, и из Истры. В итоге двух сотрудников изолятора, которые отрицают какую-либо причастность к побегу, сначала задержали, а потом суд арестовал их на два месяца за превышение должностных полномочий. Видимо, будут вопросы и к руководству ИВС. Известно, что Мавриди перевели в истринский изолятор на время следственных действий. Кто-то из молдаван, входивших в одну преступную группу и оказавшихся в одной камере, попросил руководство ИВС о переводе к ним и 50-летнего Мавриди. И это было спокойно сделано. Сейчас следователи ГСУ СК по Московской области изучают изъятые журналы регистрации, а также должностные инструкции сотрудников изолятора.

Прокуратура также занялась проверкой побега. Как сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева, по поручению прокурора области Сергея Забатурина Истринская городская прокуратура установит причины и обстоятельства побега, а также даст оценку действиям ответственных должностных лиц.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили о проведении служебной проверки, которую назначило руководство полицейского главка. Устанавливаются обстоятельства побега заключенных из ИВС ОМВД России по городскому округу Истра. В том числе будет дана оценка действиям сотрудников полиции. По данным ГУМВД, в случае установления вины правоохранителей, они понесут законное наказание. При этом личный состав органов внутренних дел Московской области ориентирован на розыск по приметам лиц, совершивших побег. Как заметил корреспондент "РГ", на дорогах в Подмосковье рядом с Истринским районом дежурят усиленные наряды, которые выборочно останавливают и проверяют автомобили. Тем временем к поиску беглецов уже подключилась и полиция Молдовы. МВД республики разослало ориентировки на Ивана Цуркану, Александра Бутнару, Дениса Грозаву и Николая Тетеря, которые должны быть немедленно задержаны, если они пересекут границу Молдавии.

Вот через эту маленькую "кормушку" беглецы смогли открутить замки на двери и выйти наружу. Фото: РИА Новости

Но похоже, что весь побег задумывался ради одного человека - 50-летнего уроженца Казахстана Александра Мавриди. Четверо молдован пошли с ним просто для компании и отвлечения внимания. Двое оставшихся в камере заключенных сообщили, что им тоже предлагали бежать, но они отказались. Не случайно, видимо, и МВД объявило о вознаграждении в миллион рублей за информацию о Мавриди Александре Николаевиче, 16.01.1971 г.р., который обвиняется в совершении убийства, вымогательства, незаконного лишения свободы и в побеге из-под стражи. По данным следствия, предварительно установлено, что в ноябре 2020 года Мавриди на территории Московской области совершил убийство. В качестве орудия преступления использовался арбалет. Кстати, именно для проведения следственных действий на месте преступления подсудимого перевели из СИЗО ФСИН, откуда побег практически невозможен, в полицейский изолятор временного содержания.

Похоже, что весь побег задумывался ради одного человека - 50-летнего Александра Мавриди. Четверо молдован пошли с ним для отвлечения внимания

Речь в данном случае идет об убийстве известного подмосковного бизнесмена миллиардера и "колбасного короля" Владимира Маругова, которого застрелили из арбалета в его бане в Истре в ночь на 2 ноября 2020 года. По предварительным данным, это произошло в ходе разбойного нападения, когда преступники ворвались в дом бизнесмена, связали его с гражданской женой и начали вымогать деньги. Женщина смогла развязаться и вызвать полицию. Когда полицейские приехали на место, Маругов был уже мертв - его застрелили из арбалета. Вскоре по подозрению в убийстве был задержан Александр Мавриди. При обыске в его квартире обнаружили арбалет, а еще - известного в прошлом столичного адвоката, а ныне пенсионера, который был прикован наручниками. Пенсионер рассказал следователям, что Мавриди вымогал у него квартиры. После этого его начали проверять и на преступления, связанные с квартирными мошенничествами в столичном регионе. По иронии судьбы, адвокат Алексей Завгородний, которого Мавриди приковал наручниками, в прошлом защищал другого известного киллера - Александра Солоника, известного как "Саша Солдат".

На допросах Александр Мавриди отказался давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции. Впрочем, у следствия есть версия, что налет на дом Маругова был если не инсценировкой, то второстепенной задачей, а на самом деле - это был изначально заказ на убийство. Вполне возможно, что тот или те, кто нанял Мавриди, организовали и его побег из Истры. И не факт, что арбалетный киллер нужен им для новых заданий, скорее наоборот - он им вообще не нужен живым.