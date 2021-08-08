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08.08.2021 01:23
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре назвали регионы России с аномальной жарой в ближайшие дни

В нескольких регионах России в ближайшие дни прогнозируется аномально жаркая погода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

Фото: iStock
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В Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Белгородской областях столбики термометров поднимутся до отметки +37 градусов, что на 8 градусов выше климатической нормы.

На юге европейской России, в Краснодарском крае, Ставрополье, Крыму воздух прогреется до +38 градусов. В Дагестане, Чечне, Ингушетии будет еще жарче - там +40 градусов.

В Татарстане в ближайшие дни - 35 градусов тепла, в Оренбургской, Саратовской, Самарской области - 36-39 градусов.

А вот в центре европейской части России период очень теплой погоды скоро закончится. "Гидродинамические расчеты показывают, что первая половина следующей недели станет лебединой песней лета - ожидается последний всплеск мощного тепла, когда в дневные часы воздух еще будет прогреваться до плюс 25-30", - рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

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