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05.08.2021 18:28
Рубрика: Общество

Москвичей предупредили об осеннем похолодании со следующей недели

Текст: Ольга Игнатова
Последний всплеск тепла ожидает столичный регион в выходные и в начале следующей недели. Затем температура начнет понижаться, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

"Гидродинамические расчеты показывают, что предстоящие выходные и первая половина следующей недели станут лебединой песней лета - ожидается последний всплеск мощного тепла, когда в дневные часы воздух еще будет прогреваться до плюс 25-30", - цитирует синоптика РИА Новости. По словам Тишковца, уже к концу следующей недели закружат циклонические вихри. Они понизят температуру, которая вернется в климатическую норму.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
В Гидрометцентре назвали причину аномальной жары в Москве 2 августа

Ранее в Гидрометцентре спрогнозировали теплый август в большинстве регионов России. В Москве и Подмосковье преобладающие ночные температуры составят +12...17 градусов, дневные - +22...27 градусов. При похолоданиях столбики термометров могут опускаться по ночам до 7...12 градусов. Днем при похолоданиях не выше +13...18 градусов. Дожди ожидаются в пределах нормы.

Выходные, по прогнозам Гидрометцентра, будут с дождями, но ожидается повышение температуры до +25...30 градусов. К началу следующей недели дожди прекратятся, а жаркая погода сохранится.

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