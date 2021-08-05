Москвичей предупредили об осеннем похолодании со следующей недели

Последний всплеск тепла ожидает столичный регион в выходные и в начале следующей недели. Затем температура начнет понижаться, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Гидродинамические расчеты показывают, что предстоящие выходные и первая половина следующей недели станут лебединой песней лета - ожидается последний всплеск мощного тепла, когда в дневные часы воздух еще будет прогреваться до плюс 25-30", - цитирует синоптика РИА Новости. По словам Тишковца, уже к концу следующей недели закружат циклонические вихри. Они понизят температуру, которая вернется в климатическую норму.

Ранее в Гидрометцентре спрогнозировали теплый август в большинстве регионов России. В Москве и Подмосковье преобладающие ночные температуры составят +12...17 градусов, дневные - +22...27 градусов. При похолоданиях столбики термометров могут опускаться по ночам до 7...12 градусов. Днем при похолоданиях не выше +13...18 градусов. Дожди ожидаются в пределах нормы.

Выходные, по прогнозам Гидрометцентра, будут с дождями, но ожидается повышение температуры до +25...30 градусов. К началу следующей недели дожди прекратятся, а жаркая погода сохранится.