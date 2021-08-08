Глава МЧС оценил готовность Хабаровска к приходу гребня паводка

В Хабаровске рабочая группа Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий во главе с министром Евгением Зиничевым проинспектировала готовность сил и средств спасателей к пропуску паводковых вод. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Евгений Зиничев совместно с врио губернатора региона Михаилом Дегтяревым осмотрел инженерные защитные сооружения.

- Для минимизации возможного ущерба принято решение пересыпать незавершенный участок дамбы, расположенной в Индустриальном районе Хабаровска. Для этого уже сформированы запасы каменной породы и песка. Работы начнутся в ближайшие дни, - рассказал Михаил Дегтярев.

В Хабаровске из-за обильных осадков в верхнем течении Амура ухудшилась паводковая ситуация. Сегодня уровень реки в районе краевого центра превысил отметку неблагоприятного явления на десять сантиметров. Гребень паводка ожидается 15-17 августа с достижением отметок 600-650 сантиметров (опасное явление - 600).

Евгений Зиничев акцентировал внимание региональной власти на заблаговременном информировании населения о предстоящем подъеме воды. При этом призвал использовать помимо СМИ и смс-оповещения личное взаимодействие с жителями - подворовый обход, адресные обращения. Он добавил, что важно сосредоточиться на мониторинге гидрологической обстановки и расчете возможных последствий.

Как отметил глава МЧС России, это уже не первая волна паводка на территории региона в нынешнем году, многие работы спасатели провели еще в начале лета. Благодаря этому удалось избежать значительных подтоплений.