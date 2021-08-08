Пожары угрожают населенным пунктам в семи районах Якутии

Свыше десяти сел Якутии остаются под угрозой природных пожаров. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников.

- На особом контроле ситуация с лесными пожарами, которые угрожают населенным пунктам в семи районах Якутии: Бясь-Кюель, Кюерэлэх Магарас, Кептин Горного района, Кальвица, Ситте, Сангар Кобяйского района, Ытык-Кюель Таттинского района, Ударник Томпонского района, Хомустах, Далар, Дюллюкю, Кырыкый Верхневелюйского района, Салбанцы Намского района, Кылайы Усть-Алданского района, - сказал он.

По словам Садовникова, наращиваются силы и средства. На наиболее опасных участках будут работать вертолеты с водосливным устройством.

Напомним, всего в Якутии за сутки обнаружено шесть пожаров на площади 92 гектаров. Всего в регионе действует 155 пожаров на площади 3,36 миллиона гектаров. На территории республики введен режим ЧС регионального характера.