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08.08.2021 04:06
Рубрика: Происшествия

В пострадавшем от огня якутском селе начали подсчет ущерба

Текст: Инесса Доценко

Комиссия по подсчету ущерба уже работает в пострадавшем от лесных пожаров якутском селе Бясь-Кюель Горного района, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минприроды России.

Как рассказали ранее в оперативном штабе республики, в селе Бясь-Кюель от огня удалось отстоять 225 домов. Сгорел 31 дом и восемь хозпостроек.

- Это большая беда. Мы сделаем все, чтобы как можно быстрее обеспечить пострадавших жильем. Все дома будут построены за счет республиканского бюджета, - заявил глава республики Айсен Николаев.

Жителей Бясь-Кюеля перевезли в районный центр - село Бердигестях - на пяти автобусах. Открыты три пункта временного размещения: спортзал, многофункциональный зал и интернат. Питанием и водой эвакуированных граждан будет обеспечивать администрация муниципального района. С пострадавшими работают психологи. Сотрудники центральной районной больницы оказывают медицинскую помощь.

В Бясь-Кюеле насчитывается 235 домов, население села составляет 682 человека, в их числе 261 ребенок.

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