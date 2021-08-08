Пожары охватили больше трех миллионов гектаров территории Якутии

В Якутии за сутки обнаружено шесть пожаров на площади 92 гектаров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минприроды РФ. Всего в регионе действует 155 пожаров на площади 3,36 миллиона гектаров.

Сейчас, как добавляет агентство, принимаются меры по тушению 71 пожара на площади 1,24 миллиона гектаров, из них локализовано девять пожаров на 61877 гектарах.

Особое внимание в республике сейчас уделяют тому, чтобы не допустить перехода огня на населенные пункты. Вчера от пожара удалось отстоять село Бясь-Кюель Горного района, остановить верховой пожар в Ытык Кюеле (Таттинский улус).

За сутки ликвидировано 11 пожаров на площади 50529 гектаров.