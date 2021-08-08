На заводе в Новом Уренгое возобновили подачу сырья после пожара

На Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту возобновили подачу сырья, рассказали в "Газпром переработке".

На заводе в Ямало-Ненецком автономном округе 5 августа вспыхнул пожар, его ликвидировали на следующий день и приступили к восстановительным работам. Ростехнадзор создал комиссию для расследования причин аварии.

Как заявили ТАСС в пресс-службе "Газпром переработки", подача сырья была возобновлена накануне, и вскоре начнется отгрузка конденсата трубопроводным транспортом на Сургутский завод.

На фоне аварии цены на газ в Европе, взлетевшие в последнее время из-за возросшего потребления, достигли рекордных значений. Так, 6 августа стоимость сентябрьского фьючерса на нидерландском хабе перевалила за 540 долларов.