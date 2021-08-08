На Кубани дрон впервые в России спас тонувшего в море человека

На Кубани беспилотник впервые в России спас человека, который тонул в море. Инцидент произошел на центральном пляже Анапы. Об этом сообщается на официальной странице мэрии курорта в Instagram.

Молодой человек переоценил свои силы, заплыл слишком далеко и начал тонуть. Из-за большого расстояния его крики и сигналы о помощи не видели на берегу. Однако тонущего зафиксировали видеокамеры, и дежурившие спасатели направили к туристу летающий дрон. Беспилотник быстро добрался до места назначения и сбросил мужчине спасательный жилет, на котором тот смог продержаться до прибытия спасателей на катере.

По данным пресс-службы администрации Анапы, у пострадавшего было зафиксировано кровотечение из носа. После того, как туриста доставили на берег, медики померили ему давление и остановили кровотечение. Сейчас его здоровью и жизни ничего не угрожает.

Если бы беспилотник не пришел на помощь, то мужчина бы утонул, поскольку спасателям требовалось некоторое время, чтобы добраться до него на катере.

Дроны-спасатели впервые заступили на службу на пляжах Анапы в этом году. Сейчас этот проект пока не имеет аналогов в стране. На центральном пляже курорта работают три специально оборудованные беспилотниками спасательные вышки "Анаспас". В будущем их количество планируется увеличить.

Произошедший инцидент стал первым случаем в России, когда дрон спас жизнь тонущему человеку.