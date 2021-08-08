На Кубани прокуроры проверят разлив нефти при заправке танкера в порту

В порту Новороссийска локализовали разлив нефти, который произошел при погрузке танкера Minerva Symphony (порт приписки Пирей, флаг Греции), сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Новороссийская транспортная прокуратура по поручению Южной транспортной прокуратуры проводит проверку исполнения требований экологического законодательства и законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта.

Напомним, ЧП случилось в шести километрах от берега через специальный причальный шлюз, с помощью которого углеводороды закачиваются в танкер.