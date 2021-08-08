Прокуратура Севастополя проверит информацию о жестокости вожатого лагеря

Прокуратура Севастополя начала проверку появившейся в социальных сетях информации об издевательствах со стороны одного из вожатых над ребенком, отдыхавшим в детском лагере "Ласпи". Об этом сообщила старший помощник прокурора города Севастополя по взаимодействию со средствами массовой информации Марина Кузьменко.

- Прокуратура проверит достоверность изложенных сведений и даст оценку действиям персонала детского оздоровительного лагеря, - сообщила Кузьменко. - По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Информацию об издевательствах над ребенком со стороны вожатого в социальных сетях разместила мама мальчика, отдыхавшего в третью смену. По ее словам, один из вожатых закрывал ее сына в темной комнате, публично унижал перед отрядом. На эту информацию уже отреагировали в правительстве Севастополя.

- Будут опрошены, безусловно, все вожатые, - заявил замдиректора департамента образования и науки Севастополя Максим Кривонос. - Ситуация находится под контролем. Уполномоченный по правам ребенка связывается с родителями мальчика.

В лагере уже изучают данные камер видеонаблюдения и опрашивают детей.

Напомним, в 2018 году детский лагерь "Ласпи" под Севастополем уже оказался в центре скандала. Тогда здесь произошло массовое отравление детей.