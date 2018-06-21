В отношении директора детского оздоровительного центра "Ласпи", в котором массово отравились дети, возбуждено уголовное дело. "РГ" писала о происшествии в номере от 13 июня. Суд закрыл лагерь на 70 суток. Власти обещают поменять путевки детям и ищут новых поваров, чтобы запустить лагерь ко второй смене.

"Ехать в лагерь отказывается наотрез"

Отдых в лагере завершился, едва начавшись, сразу для 480 детей. Через три дня после открытия первой смены 16 ребят и пятерых вожатых госпитализировали в инфекционную больницу с пищевым отравлением, один мальчик попал в реанимацию. С его родителями корреспондент "РГ" смогла пообщаться.

Мама рассказала, что сын не получил в лагере своевременную медицинскую помощь, а в больницу был доставлен с большим опозданием.

- Сын почувствовал себя плохо вечером 7 июня, - говорит Лейла Дениз. - Всю ночь доктора не было, ему не дали даже воды. Забрали телефоны, якобы, чтобы дети не играли. В медпункт попал утром. Мне смог позвонить только к обеду, сказал, что его тошнит, сильно болит живот. До трех часов дня никаких лекарств не давали, фактически 15 часов не оказывали медицинской помощи. Меня по телефону заверяли, что с ребенком все в порядке. А после 16 часов он позвонил и сказал, что его с другими детьми везут в больницу. Привезли их почему-то не на скорой помощи, а на автобусе. Моего ребенка вынесли оттуда в судорогах, обезвоженным, сразу отправили в реанимационную палату, где он пробыл почти двое суток.

Ребенку поставили диагноз "острый гастроэнтерит", провели необходимое лечение. Сейчас он дома, чуствует себя хорошо, хоть и сильно похудел. Во время восстановления приходится придерживаться строгой диеты, покупать дополнительные лекарства, витамины, ферменты. О том, чтобы снова поехать в лагерь, не хочет и говорить.

- Детям после такого "отдыха" нужно оздоровление, - говорит Лейла. - После пережитого они одни поехать в лагерь уже не смогут. Мой сын спортсмен, у него отличное здоровье, с первого класса ездил в летние лагеря, а теперь наотрез отказывается, настолько расстроен.

Она намерена подать судебный иск о возмещении стоимости лечения и морального ущерба.

- Руководство лагеря должно быть наказано, оставлять на должности директора, который не справился со своими обязанностями, как минимум странно, - считает Лейла. - Ни чиновники, ни руководство лагеря даже не поинтересовались самочувствием сына. Никто из них не подошел к матерям и не извинился, не предложил помощи, не пообещал, что виновные будут наказаны.

Обвиняют поваров

В учреждении начались проверки, на следующий день после происшествия городская комиссия по чрезвычайным ситуациям решила приостановить его работу, а детей отправить по домам.

"Ласпи" был открыт после ремонта 5 июня, на торжественную линейку губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников пригласил спикера Совфеда Валентину Матвиенко и рассказал о масштабной реконструкции и планах сделать лагерь круглогодичным.

Более того, буквально накануне открытия лагерь получил санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора о соответствии требованиям к организации отдыха и оздоровления детей. А через неделю, проведя эпидемиологическое расследование, специалисты этого учреждения нашли там более 20 нарушений санитарных норм и правил.

Они пришли к выводу, что очаг кишечной инфекции возник в пищеблоке. Там грубо нарушался санитарно-эпидемиологический режим, сотрудники не соблюдали личную гигиену и технологию приготовления пищи и мытья посуды, что подтвердилось большим количеством нестандартных проб. Например, на кухне использовали посуду с поврежденной эмалью и не предназначенные для продуктов пластиковые емкости, а остатки приготовленной накануне пищи повторно отправляли на детский стол.

У некоторых работников при обследовании был обнаружен золотистый стафилококк, который мог попасть в пищу и вызвать отравление. В Роспотребнадзоре отметили, что уже после открытия лагеря в пищеблоке частично заменили персонал. Вдобавок, не был полностью укомплектован штат медицинских работников.

- Выявлены нарушения, которые необходимо устранить в отсутствии детей, - сказал начальник территориального отдела Роспотребнадзора по Севастополю Роман Проскурнин.

На основании проведенной проверки Балаклавский районный суд Севастополя привлек руководство "Ласпи" к административной ответственности за нарушение санитарного законодательства и приостановил его деятельность на 70 суток.

В лагере проводились следственные действия СУ СК РФ по Севастополю, о чем сообщил руководитель следственного управления Виктор Танифа. Но в ведомстве до сих пор не комментируют ситуацию. Однако вице-губернатор Севастополя Юрия Кривов сообщил журналистам, что в отношении директора лагеря Оксаны Тараненко возбуждено уголовное дело.

Ситуация вызывает тревогу и массу вопросов у родителей. Почему, когда дети заболели, родителей держали в неведении? А такие очевидные нарушения в пищеблоке обнаружились лишь после открытия?

Некому работать

Между тем детям, отдых которых был сорван, департамент образования Севастополя пообещал заменить путевки. Им предлагают поехать на третью и четвертую смены в другие лагеря: "Горный", "Алькадар", "Нахимовец" и "Радость" в Севастополе, "Тимуровец" в Евпатории и "Голубая волна" в Саках. Для этого родителям надо написать заявления в школе и заново подготовить документы. Сколько из них согласятся на это, пока неизвестно, ведь семьям придется менять планы на лето.

По словам Юрия Кривова, в "Ласпи" сейчас устраняют нарушения и надеются открыть его ко второй смене. В лагере проводят дезинфекцию, маркируют кухонный инвентарь, заводят документацию для пищеблока. Предстоит заново набрать весь коллектив, от поваров до уборщиц.

- Источником опасности стали пищеблок и люди, которые там трудились, - то есть человеческий фактор, - сказал чиновник. - Как только все произошло, люди подали заявление об увольнении. Необходимо заново укомплектовать кадрами весь пищеблок. Провели более 60 собеседований, но пока не получается укомплектовать лагерь поварами. Для работы в пищеблоке в детском учреждении они должны иметь допуски, медкнижки, опыт работы, прививки от целого списка заболеваний.

Если верить вице-губернатору, всему виной отсутствие подходящих кадров для детских учреждений. Речь не о том, что у коллектива не было медкнижек. Они были. Но, видимо, медосмотр люди проходили "заочно".

Он уточнил, что всего за время вспышки из "Ласпи" было госпитализировано 28 человек, включая семерых вожатых. У большинства заболевание длилось два-три дня, все пациенты уже выздоровели и вернулись домой.

Тем временем

В детском лагере "Чайка", который также находится на берегу бухты Ласпи, на той же неделе была выявлена вспышка норовирусной инфекции. В инфекционную больницу были доставлены 22 человека, их лечение продлилось дольше, чем детей из "Ласпи". Нарушений в "Чайке", которая находится в ведении ФГУП "13-й СРЗ ЧФ" Минобороны России, Роспотребнадзор не обнаружил, лагерь продолжает работать. Как рассказал его начальник Павел Копытцев, на первую смену приехало 285 детей, в том числе группа пловцов и ватерполистов из Перми - 38 детей и трое взрослых.

- При медобследовании был выявлен заболевший ребенок, проинформированы необходимые структуры, приняты противоэпидемиологические меры, - сообщил Копытцев. - Из этой группы госпитализировано 22 человека. Их состояние удовлетворительное, вскоре они будут выписаны.

Как отметил пресс-секретарь ФГУП "13-й СРЗ ЧФ" Сергей Горбачев, специалисты 637-го Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора МО РФ и теротдела Роспотребнадзора по Севастополю взяли пробы в лагере "Чайка", проверили качество дезинфекционных мероприятий и соблюдение санитарных норм на объектах питания, обследовали сотрудников пищеблока на кишечные инфекции. Все тесты оказались отрицательными.

- Среди персонала пищеблока носителей норовирусной инфекции не выявлено, - отметил Горбачев. - В случившемся персонал лагеря не виноват.