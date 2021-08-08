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08.08.2021 11:18
Рубрика: Происшествия

В Сочи девять самолетов не смогли приземлиться из-за грозы

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Сочи в ночь с 7 на 8 августа сразу девять рейсов не смогли приземлиться в аэропорту города из-за сильной грозы. Об этом сообщили в пресс-службе компании-оператора воздушной гавани.

Фото: iStock
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"Плотный грозовой засвет по береговой линии и шквалистый ветер скоростью 15 метров в секунду не позволяли экипажам воздушных судов устанавливать визуальный контакт с взлетно-посадочной полосой, в связи с чем были приняты решения об уходе на запасные аэродромы, - говорится в сообщении пресс-службы Международного аэропорта Сочи. - Три борта совершили посадку в аэропорту Краснодара, по два рейса ушли на запасные аэродромы в Анапу, Ростов и Минеральные Воды".

По данным компании-оператора, после того как гроза закончилась, все самолеты смогли вернуться в Сочи и были направлены в пункты назначения. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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