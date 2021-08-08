В Сочи девять самолетов не смогли приземлиться из-за грозы

В Сочи в ночь с 7 на 8 августа сразу девять рейсов не смогли приземлиться в аэропорту города из-за сильной грозы. Об этом сообщили в пресс-службе компании-оператора воздушной гавани.

"Плотный грозовой засвет по береговой линии и шквалистый ветер скоростью 15 метров в секунду не позволяли экипажам воздушных судов устанавливать визуальный контакт с взлетно-посадочной полосой, в связи с чем были приняты решения об уходе на запасные аэродромы, - говорится в сообщении пресс-службы Международного аэропорта Сочи. - Три борта совершили посадку в аэропорту Краснодара, по два рейса ушли на запасные аэродромы в Анапу, Ростов и Минеральные Воды".

По данным компании-оператора, после того как гроза закончилась, все самолеты смогли вернуться в Сочи и были направлены в пункты назначения. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.