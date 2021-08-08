Завершился мотопробег "Ночных волков" по маршруту Москва - Сахалин - Крым

В Севастополе на горе Гасфорта завершился мотопробег байкерского клуба "Ночные волки", проходивший по маршруту Москва - Сахалин - Крым и составивший 26 тысяч километров. Об этом сообщает ТАСС.

Приуроченная к 60-летию первого полета человека в космос акция стартовала 10 июня и завершилась 8 августа. В финале байкеры торжественно передали флаг мотопробега детскому Аэрокосмическому центру Антона Шкаплерова в Балаклаве.

По пути следования участники акции посещали объекты "Роскосмоса" в городах, через которые проходил пробег. Например, байкеры побывали в Екатеринбурге, на заводе "Красмаш" в Красноярске, в Томске, на плавучем космодроме в Славянке вблизи Владивостока. По словам президента клуба Александра Залдастанова (Хирург), самым эмоционально ярким и незабываемым событием для него стала возможность наблюдать пуск ракеты на космодроме Восточный. Там байкерам разрешили проехать по тоннелю через который отводится пламя во время пуска ракет.

- Одно дело, когда ты слышишь или читаешь, но я стоял рядом в момент пуска ракеты, чувствовал, как дрожит земля, чувствовал энергетику от ракеты - и в этот момент мне тоже захотелось быть космонавтом, - поделился впечатлениями Хирург. - Хотя я понимаю, что, несмотря на всю романтику неба, это огромный труд и огромное упорство.

В Севастополе на конечной точке маршрута участников акции встретил крымчанин - космонавт Василий Циблиeв.