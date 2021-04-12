60 лет назад Юрий Гагарин дал человечеству шанс взглянуть на себя со стороны

Волненье бьет, как молоток, по нервам.

Не каждому такое по плечу:

Встать и пойти в атаку самым первым!

Искать других сравнений не хочу.

Поэт-фронтовик Константин Симонов, написавший это в апрельские дни 1961 года, нашел точное сравнение. Еще не прошло и шестнадцати лет со дня окончания Великой Отечественной войны. Еще страна не залечила раны. Еще миллионы людей ютились в коммуналках и выстаивали очереди у полупустых прилавков.

Полет Юрия Гагарина - как первый шаг из окопа.

Вызов. Преодоление. Прорыв.