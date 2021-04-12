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12.04.2021 04:53
Рубрика: Общество

Космонавт Волынов назвал версию гибели Гагарина

Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Дважды Герой Советского Союза, последний ныне живущий член первого отряда космонавтов Борис Волынов рассказал о возможной причине гибели первого космонавта планеты.

Фото: РИА Новости
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"Столкновение самолета Гагарина с метеозондом могло стать вероятной причиной произошедшей трагедии, - цитирует космонавта РИА Новости. - Солдат мог запустить метеорологический шар-пилот, в который на большой скорости врезался летчик. При этом сам шар на высокой скорости заранее разглядеть нельзя".

Волынов отметил, что версий произошедшего много, а вот узнать, какая из них истинная - сложно. Добавим, что космонавт входит в комиссию по расследованию причин трагедии. Юрий Гагарин погиб 27 марта 1968 года во время тренировочного полета МиГ-15УТИ у деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области. Однозначную причину авиакатастрофы до сих пор установить не удалось. Вместе с Гагариным погиб летчик-инструктор, командир полка Владимир Серегин.

Ранее сообщалось, что корабль "Ю.А. Гагарин" доставил на орбиту новый экипаж. Звездная команда теперь состоит из четырех россиян, пяти астронавтов НАСА и представителя Японского космического агентства. Пополнение - космонавты "Роскосмоса" Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавт НАСА Марк Ванде Хай долетели до станции всего за 3 часа 23 минуты. За такое же время, например, можно на электричке доехать из Москвы в Калугу.

Планируемая продолжительность полета - 191 сутки. Одна из важнейших задач - прием на околоземной орбите и интеграция со станцией нового российского многофункционального лабораторного модуля "Наука".

Общество Космос Общество История Персона: Юрий Гагарин 12 апреля - День космонавтики

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