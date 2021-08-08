Трамп порекомендовал своим сторонникам привиться от коронавируса

Экс-президент США Дональд Трамп порекомендовал своим сторонникам привиться от COVID-19. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

Бывший американский лидер признался, что является большим поклонником вакцин. "Но в то же время я большой поклонник наших свобод, так что люди должны сами сделать этот выбор", - цитирует выступление Трампа РИА Новости.

При этом бывший президент отметил, что порекомендовал бы гражданам сделать прививку от коронавируса, так как она защищает. "Вакцины оказались потрясающей вещью", - заключил Трамп.

Сейчас в США наблюдается очередной всплеск заболеваемости COVID-19. В субботу число новых случаев заражения превысило 100 тысяч. По данным специалистов, причина роста заболеваемости - распространения "дельта"-штамма и низкие темпы вакцинации на юге страны.