Новости

Кенни завоевал седьмое олимпийского золото в велогонках на треке 06:37
Пожары угрожают населенным пунктам в семи районах Якутии 06:32
Канадская велогонщица Митчелл выиграла золото в спринте на треке 06:26
Гимнастки РФ уступают Болгарии после первого вида группового многоборья 06:20
Амур у Хабаровска превысил отметку неблагоприятного явления 06:00
Вильфанд: "Жарковатая погода" в Москве продержится до четверга 05:51
Трамп порекомендовал своим сторонникам привиться от коронавируса 05:48
Сербские волейболистки завоевали бронзу Олимпиады в Токио 05:40
Власти США заявили об ускорении распространения COVID-19 в стране 05:16
В Приамурье 25 сел остались без автомобильного сообщения из-за паводка 04:53
Попова взяла под контроль ситуацию с госпитализированными на Кубани детьми 04:29
В пострадавшем от огня якутском селе начали подсчет ущерба 04:06
Власти Макао протестировали на COVID-19 всех жителей и не выявили больных 04:02
В Китае 15 чиновников наказали за вспышку COVID-19 в аэропорту Нанкина 03:58
Пожары охватили больше трех миллионов гектаров территории Якутии 03:42
Кениец Элиуд Кипчоге стал двукратным олимпийским чемпионом в марафоне 03:38
В Сочи объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды 03:23
ВОЗ: Новые штаммы коронавируса будут обозначать названиями созвездий 03:03
Выброс нефти произошел при заправке танкера под Новороссийском 02:35
В Калифорнии 8 человек пропали без вести в результате лесных пожаров 02:26
Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России 01:23
Слуцкий: Выборы не пострадают из-за отсутствия наблюдателей БДИПЧ 00:55
МИД Чехии признал необходимость заново выстроить отношения с РФ 00:08
Россия - Франция - онлайн-трансляция финала гандбольного турнира ОИ-2020 00:05
Роспотребнадзор назвал причины госпитализации детей в поезде Мурманск-Адлер 07.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
Новые уловки мошенников: гражданам без их ведома переводят микрозаймы
Новые уловки мошенников: гражданам без их ведома переводят микрозаймы
08.08.2021 05:48
Рубрика: В мире

Трамп порекомендовал своим сторонникам привиться от коронавируса

Фото: AFP/JIM WATSON Фото: AFP/JIM WATSON
Фото: AFP/JIM WATSON

Экс-президент США Дональд Трамп порекомендовал своим сторонникам привиться от COVID-19. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

Фото: AFP/Olivier Douliery
Сторонники Трампа потратили 8 млн долларов, чтобы оспорить итоги выборов

Бывший американский лидер признался, что является большим поклонником вакцин. "Но в то же время я большой поклонник наших свобод, так что люди должны сами сделать этот выбор", - цитирует выступление Трампа РИА Новости.

При этом бывший президент отметил, что порекомендовал бы гражданам сделать прививку от коронавируса, так как она защищает. "Вакцины оказались потрясающей вещью", - заключил Трамп.

Сейчас в США наблюдается очередной всплеск заболеваемости COVID-19. В субботу число новых случаев заражения превысило 100 тысяч. По данным специалистов, причина роста заболеваемости - распространения "дельта"-штамма и низкие темпы вакцинации на юге страны.

В мире США Дональд Трамп Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Попова взяла под контроль ситуацию с госпитализированными на Кубани детьми
В Госдуме оценили инициативу КПРФ о продлении рабочей недели
Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России
Один россиянин заразил коронавирусом полторы тысячи человек
МВД объявило награду в 1 млн рублей за помощь в розыске сбежавшего убийцы
Почему полицейские американского Капитолия увольняются
Возвращение первого президента Кыргызстана стало зеркалом цветных революций