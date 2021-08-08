В Египте рассказали, почему подорожали туры из России

За повышением цен на отдых в Египте для россиян стоят несколько факторов, например, затраты на профилактику распространения коронавируса, рассказал бывший глава египетского Управления по продвижению туризма Хишам ад-Дамири.

По его словам, возобновление авиасообщения с Россией - важный этап для египетской туротрасли. С момент остановки авиасообщения поток туристов не прекращался, однако сильно упал. По прогнозам ад-Дамири, показатели вернутся к докризисным не ранее 2023 года.

Он рассказал, что рост цен на туры для россиян связан с несколькими факторами - это высокая стоимость перелетов, затраты на профилактику коронавируса, а кроме того, многие недорогие отели еще не начали работать.

"Но мы уверены, что повышение цен серьезно не скажется на потоке туристов из России", - сказал ад-Дамири в беседе с ТАСС.

Авиасообщение между Россией и Египтом были полностью остановлено после катастрофы самолета, летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, квалифицированной как теракт. Спустя два года были возобновлены рейсы в Каир, а на курорты самолеты начнут летать только с 9 августа 2021 года.

Разрешение на полеты получила авиакомпания "Россия". Также о запуске прямых рейсов между Москвой и курортными городами Шарм-эш-Шейх и Хургада объявил египетский перевозчик EgyptAir.