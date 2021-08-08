В Калифорнии 8 человек пропали без вести в результате лесных пожаров

Спасатели разыскивают по меньшей мере восемь человек, чья судьба остается неизвестной из-за лесных пожаров, бушующих на западе США. Об этом говорится в заявлении офиса шерифа округа Плумас.

"Мы получили сообщения о пропаже восьми человек", - цитирует ТАСС документ. Отмечается, что пятеро из них - жители города Гринвилл, который на днях был почти полностью уничтожен пожаром "Дикси".

"Дикси" охватил уже территорию площадью свыше 180 тысяч гектаров, он является третьим по площади горения за все время наблюдений в Калифорнии. Кроме него в штате бушуют еще 10 крупных пожаров. С огнем сейчас борются около 8,5 тысячи пожарных. Эвакуированы свыше 16 тысяч человек, информации о погибших нет.

По данным Национального межведомственного пожарного центра, сейчас на западе США огнем охвачена территория площадью более 881 тысячи гектаров. В 14 штатах зафиксировано 107 крупных очагов. Самая тяжелая ситуация складывается в штатах Калифорния, Орегон, Монтана, Айдахо.