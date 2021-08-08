В Турции 14 человек погибли в ДТП с автобусом

В турецкой провинции Балыкесир произошла авария с участием автобуса. В результате ДТП погибли по меньшей мере 14 человек, сообщило Anadolu Ajansı.

По данным издания, из них 11 человек скончались на месте, еще троих доставили в больницу, однако спасти их не удалось. В настоящее время с ранениями различной степени тяжести госпитализированы еще 18 человек.

Правоохранители начали расследование инцидента.

Отметим, что это уже вторая крупная авария с автобусом, произошедшая в Турции за последние два дня. Так, 6 августа в результате ДТП в провинции Маниса погибли 9 человек, еще 30 пострадали.