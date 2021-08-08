Новости

Власти Уханя за 5 дней протестировали на COVID-19 более 11,2 млн жителей 00:47
В "Векторе" оценили необходимость массовой вакцинации детей от COVID-19 00:23
Вильфанд рассказал, какой будет погода во второй декаде августа 08.08.2021
ВЦИОМ: Любое новое общественное движение должно быть цифровым 08.08.2021
Армия возглавила рейтинг одобрения российских общественных институтов 08.08.2021
Глава "Вектора" объяснил высокую скорость распространения штамма "дельта" 08.08.2021
Китайская газета обвинила США в сокрытии первых случаев коронавируса 08.08.2021
Анна Кузнецова проследит за ситуацией с ребенком в волгоградской больнице 08.08.2021
Британские военные будут развозить продукты из-за нехватки еды в магазинах 08.08.2021
В Москве в ДТП с молоковозом погибли четыре человека 08.08.2021
В Египте рассказали, почему подорожали туры из России 08.08.2021
Макей: США планировали включить Беларусь и Украину в НАТО 08.08.2021
Главный инфекционист США: Может появиться штамм, способный обходить вакцины 08.08.2021
Захарова назвала врагами Украины травящих спортсменку за фотографию 08.08.2021
ВЦИОМ: Интернет победил телевидение еще в 2020 году 08.08.2021
На заводе в Новом Уренгое возобновили подачу сырья после пожара 08.08.2021
В Москву возвращается 30-градусная жара 08.08.2021
Диетолог дала рекомендации для любителей арбуза 08.08.2021
В США назвали признаки краха американского влияния 08.08.2021
Завершился мотопробег "Ночных волков" по маршруту Москва - Сахалин - Крым 08.08.2021
Кызыл накрыл дым от лесных пожаров в соседних регионах 08.08.2021
Звезду "Отряда самоубийц" Юэля Киннамана обвинили в изнасиловании 08.08.2021
Аналитики подсчитали средние расходы на свадьбу в России 08.08.2021
Японские читатели Yahoo News Japan возмущены судейством на ОИ-2020 08.08.2021
Сборная Кубы показала лучший результат на Олимпийских играх с 2004 года 08.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
Новые уловки мошенников: гражданам без их ведома переводят микрозаймы
Новые уловки мошенников: гражданам без их ведома переводят микрозаймы
Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России
Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России
08.08.2021 23:49
Рубрика: Digital

ВЦИОМ: Любое новое общественное движение должно быть цифровым

Текст: Елена Яковлева

Любое общественное движение, которое будет создаваться в XXI веке, будет сетевого, цифрового типа, считает генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.

Армия возглавила рейтинг одобрения российских общественных институтов

- Я абсолютно убежден, что любое общественное движение, которое будет создаваться в XXI веке, должно быть цифрового, сетевого типа, - цитирует его слова на молодежном форуме "Территория смыслов" РИА Новости.

И хоть про офлайн-формат тоже забывать нельзя, но "цифра помогает более эффективно взаимодействовать между людьми, когда их разделяют огромные расстояния", считает Константин Абрамов.

По его словам, это особенно актуально для России, поскольку страна делится на множество часовых поясов, а перелет между крайними ее точками может занимать больше 10 часов.

"Невозможно поддерживать отношения вживую, когда у нас такая огромная страна. А цифровые технологии дают возможность делать это практически без каких-либо трудностей", - отметил он, добавив, что ВЦИОМ все чаще собирается применять в своих исследованиях цифровые технологии.

Digital Технологии Наука и образование ВЦИОМ

Главное сегодня

В "Векторе" оценили необходимость массовой вакцинации детей от COVID-19
Сенатор прокомментировал идею КПРФ о рабочей шестидневке
Минобрнауки: Требований обязательной вакцинации всех студентов нет
На Кубани число отравившихся в поезде детей увеличилось до 87
Вильфанд рассказал, какой будет погода во второй декаде августа