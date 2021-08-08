ВЦИОМ: Любое новое общественное движение должно быть цифровым

Любое общественное движение, которое будет создаваться в XXI веке, будет сетевого, цифрового типа, считает генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.

- Я абсолютно убежден, что любое общественное движение, которое будет создаваться в XXI веке, должно быть цифрового, сетевого типа, - цитирует его слова на молодежном форуме "Территория смыслов" РИА Новости.

И хоть про офлайн-формат тоже забывать нельзя, но "цифра помогает более эффективно взаимодействовать между людьми, когда их разделяют огромные расстояния", считает Константин Абрамов.

По его словам, это особенно актуально для России, поскольку страна делится на множество часовых поясов, а перелет между крайними ее точками может занимать больше 10 часов.

"Невозможно поддерживать отношения вживую, когда у нас такая огромная страна. А цифровые технологии дают возможность делать это практически без каких-либо трудностей", - отметил он, добавив, что ВЦИОМ все чаще собирается применять в своих исследованиях цифровые технологии.