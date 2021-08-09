"БЕЛДЖИ" готов запустить в продажу новый электромобиль

Со стремительным движением лайнера по взлетной полосе сравнил ходовые качества электромобиля "Геометрия С" Геннадий Свидерский - генеральный директор компании по сборке легковых автомобилей "БЕЛДЖИ". По телеканалу СТВ накануне показали тестовый заезд модели, поставки которой на рынок, уточнил руководитель белорусско-китайского предприятия, запланированы на последний квартал текущего года.

Новинка, пояснил Свидерский, имеет много инновационных решений: от активных систем безопасности до проработанного дизайна. Она сформирован в виде хэтчбека, с дальностью поездки на одной зарядке до 550 километров. "Сейчас мы подаем на сертификацию сразу три автомобиля, а в четвертом квартале покупатели увидят эти модели в салонах", - заверил он.

Правда, на первом этапе, напомнили на предприятии, электромобиль был произведен в КНР, а в Беларуси его адаптировали для отечественного рынка: создали зарядные станции, решены вопросы мультимедиа и ряд других необходимых моментов в эксплуатации.

Главное отличие от конкурентов, констатировал Свидерский, состоит в том, что в республику машины, бывшие в эксплуатации, как правило, завозят физические лица. А "мы хотим осуществлять первые серийные поставки параллельно с сервисной поддержкой, открытием салонов в каждом регионе страны". При наличии спроса для производства новых электромобилей уже в 2022 году будут задействованы все мощности завода.

Старт продаж, отметил руководитель предприятия, подтвердил что и гибридная модель Atlas Pro интересна покупателю. Находят своих покупателей и другие модели, открыт, например, лист ожидания на машины Coolray и GC. В текущем месяце запланирован больший объем производства на внутренний рынок, чтобы сократить время ожидания заказа. Как раз появление новинок, полагает он, и позволило компании наращивать объемы продаж на фоне их общего спада по национальному авторынку в целом.

С другой стороны, характерной чертой нынешнего года, по словам Свидерского, стал динамичный рост внешнего рынка. "Если в прошлом году объем экспорта в Союзное государство составлял $188 млн, то на сегодняшний день он уже достиг $200 млн. И это еще далеко не предел", - уверен руководитель "БЕЛДЖИ".