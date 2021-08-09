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09.08.2021 11:15
Рубрика: Легковые авто

Chery расширит в России линейку кроссоверов Exeed

Текст: Андрей Полухин
Exeed VX. Фото: Exeed Exeed VX. Фото: Exeed
Exeed VX. Фото: Exeed

Российское представительство Chery анонсировало расширение линейки премиального суббренда CheryExeed. До конца года в ней будет уже три машины - к среднеразмерному TXL, который представлен и сейчас, добавятся полноразмерный VX и компактный LX.

Фото: Пресс-служба Chery
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Любопытно, что в пресс-релизе даны краткие справки по новым моделям, но их оснащение не указано. Поэтому можно лишь предполагать, что машины будут полноприводными. По крайней мере - большой VX, построенный на платформе M3X, разработанной Chery и немецкой компанией Benteler и применяемой на TXL. Где, напомним, привод на все колеса есть.

Длина, ширина и высота VX составляют соответственно 4970, 1940 и 1788 мм при колесной базе 2900 мм. Клиренс достигает 200 мм, угол въезда - 18 градусов, съезда - 20. Объем багажника - 520 литров. У LX размеры более скромные: 4533, 1848 и 1690 мм соответственно. При этом колесная база остается более чем солидной - 2650 мм. При дорожном просвете в 185 мм углы въезда и съезда составляют 18.8 и 21.6 градуса. В данном случае речь идет о платформе T1X - до сих пор она считалась переднеприводной, но в Китае уже анонсировали Tiggo 8 в версии 4x4.

Остальные подробности в Chery пообещали предоставить позже.

Фото: Пресс-служба Geely.
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В этом году CheryExeed отдельно представлен в статистике Ассоциации европейского бизнеса и показывает хороший результат, учитывая наличие в линейке единственной и весьма недешевой модели. За 7 месяцев объем продаж TXL составил 1 620 единиц. Стоит автомобиль от 2 349 900 до 2 549 900 рублей в зависимости от комплектации.

Exeed LX. Фото: Exeed
#Chery