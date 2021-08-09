Эпидемиолог рассказала о сроках развития постковидного синдрома

Симптомы постковидного синдрома могут появиться через несколько недель или даже месяцев после перенесенного COVID-19. Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

Она отметила, что, по данным опубликованного в июне систематического обзора, постковидный синдром развивается от трех до 24 недель после острой фазы или выписки из больницы. Наиболее же часто часто симптомы проявляются спустя четыре недели, пишет РИА Новости.

Эпидемиолог уточнила, что у пациентов, которые перенесли коронавирус в бессимптомной форме, постковидный синдром может проявиться спустя месяц.

Ранее сообщалось, что постковидный синдром чаще встречается у женщин. Факторами риска его развития также являются пожилой возраст, тяжелое течение болезни, наличие хронической сопутствующей патологии, оксигенотерапия в остром периоде болезни.