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09.08.2021 15:08
Рубрика: Экономика

Госслужащие будут использовать отечественные мессенджеры только для работы

Текст: Юлия Акиньшина

Требования по использованию российского пакета приложений будут касаться только рабочих коммуникаций чиновников и работников бюджетных организаций. Об этом говорится в сообщении на сайте Минцифры России.

Фото: РИА Новости
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В нем отмечается, что распространять эти требования на другие категории граждан и организации не планируется.

"Это связано прежде всего с тем, что зачастую именно в таких коммуникациях происходит обмен служебной информацией, содержащей конфиденциальные сведения и персональные данные граждан. Это касается электронной почты, чатов, а также групповых видео и голосовых конференций", - говорится в материалах.

В них добавляется, что поэтому нужно защитить соответствующие данные и гарантировать отсутствие несанкционированного доступа к ним. Сейчас такие коммуникации ведутся в основном в бесплатных, в том числе зарубежных, облачных сервисах, не обеспечивающих необходимый уровень безопасности передаваемой информации.

Ранее стало известно, что Минцифры до конца 2021 года подготовит нормативную базу для перевода сотрудников госорганов и бюджетных организаций на использование единой государственной платформы поддержки рабочих коммуникаций: почта, мессенджер, сервис видеоконференцсвязи (ВКС).

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