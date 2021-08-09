Из Москвы в Хургаду вылетел первый после шестилетнего перерыва прямой рейс

Из Москвы в Египет рано утром 9 августа отправился первый после шестилетнего перерыва прямой рейс в Хургаду.

По данным РИА Новости, принадлежащий авиакомпании компании EgyptAir лайнер Airbus A330, на борту которого находятся 298 пассажиров, вылетел из Домодедово в 5:09 по местному времени. Туроператор сообщил, что туры начали продавать 26 июля, желающих отправиться на курорт было много, свободных мест на рейсе нет.

Напомним, с 9 августа Россия возобновила прямое авиасообщение с курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх. Допуски на выполнение регулярных рейсов на курорты Египта получили восемь российских авиакомпаний.