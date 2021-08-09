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09.08.2021 00:01

Россия возобновила прямые рейсы на курорты Египта

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 178(8529)
Россия с 9 августа возобновила прямые рейсы на курорты Египта Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Также самолеты вновь будут летать в Доминикану.
Авиасообщение с курортами возобновилось, теперь дело за чартерами - их запуск позволит снизить цены на туры. Фото: Артем Геодакян / ТАСС Авиасообщение с курортами возобновилось, теперь дело за чартерами - их запуск позволит снизить цены на туры. Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Авиасообщение с курортами возобновилось, теперь дело за чартерами - их запуск позволит снизить цены на туры. Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Выполнять рейсы на египетские курорты на Красном море пока будет авиакомпания "Россия" пять раз в неделю. Но, как ожидают представители туриндустрии, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, в дальнейшем число рейсов увеличат.

Фото: CLEMENT MAHOUDEAU / AFP
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Во всяком случае, накануне Росавиация выдала допуски на полеты в Египет еще девяти авиакомпаниям, среди которых "Сибирь" (бренд S7), "Уральские авиалинии", Azur Air, "Аэрофлот" и "Победа". И хотя допуски не означают разрешения на выполнение рейсов, предпосылки для повышения доступности туров в Египет уже созданы. После получения разрешений летать авиакомпании смогут не только из Москвы, но и из многих регионов России. Конкуренция приведет к снижению стоимости отдыха в Египте. Пока туры в Египет продает компания "Библио Глобус" на регулярных рейсах авиакомпании "Россия" и TUI - на рейсах египетского перевозчика Egyptair.

Росавиация выдала допуски на полеты в Египет еще девяти авиакомпаниям, среди которых S7, "Аэрофлот", Azur Air, "Уральские авиалинии" и "Победа"

Как отмечали в Ассоциации туроператоров России (АТОР), сейчас минимальная стоимость недельной поездки в Хургаду на человека составляет 40 тысяч рублей с размещением в отеле "четыре звезды" по системе "все включено". А это выше ожидаемых цен примерно на 15 тысяч рублей. Туроператоры ожидают разрешения на выполнение чартерных рейсов. Это позволит снизить цены на туры.

С 9 августа доступной для туристов также вновь станет Доминикана. До пандемии туры в эту страну стоили примерно столько же, сколько на Кубу. Теперь все зависит от количества рейсов. Летать будут три рейса в неделю из Москвы в Пунта-Кана, Ла-Романа и Пуэрто-Плата. Цены на туры станут известны после того, как авиакомпании поставят рейсы.

Как пояснил "РГ" представитель Tez Tour, туроператор будет готов предложить своим клиентам туры в страну на базе регулярных рейсов, когда билеты на них появятся в свободной продаже. Но ставить свою полетную программу компания не планирует.

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Доминикана популярна осенью и зимой. Летом вряд ли на этом направлении стоит ожидать большого спроса. Во всяком случае, пока прямой конкурент Доминиканы - Куба сейчас испытывает определенные сложности с загрузкой. Потому на рынке можно найти туры с ближайшими вылетами на привлекательных условиях, указывают в компании. Страны Карибского бассейна окажутся очень востребованными у россиян, если так и не откроются в предстоящем зимнем сезоне популярные азиатские направления, считают представители туриндустрии.

Также Россия возобновляет рейсы с Бахрейном и Молдавией. В Бахрейн будут выполняться два рейса в неделю по маршруту Москва - Манама, в Молдавию - три рейса в неделю из Москвы в Кишинев. Но эти направления не являются туристическими.

Кроме того, с 9 августа будет увеличено число рейсов из Москвы в Дамаск - с одного до трех в неделю.

Тем временем

Субсидии для продажи авиабилетов семьям с детьми по льготным ценам получат 7 авиакомпаний, сообщила Росавиация. За каждой закреплены маршруты, на которых будут продавать билеты по спеццене.

Авиакомпания "Азимут" получит 8,4 млн рублей субсидий для продажи семейных билетов на рейсы между Ростовом-на-Дону и Нижним Новгородом, Екатеринбургом, Казанью, Калининградом, Тюменью. "Сибирь" (S7) получит 457,8 млн рублей субсидий на маршруты Благовещенск - Новосибирск, Владивосток - Иркутск, рейсы из Воронежа в Казань и Калининград, из Екатеринбурга - во Владивосток, Иркутск, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Улан-Удэ, из Калининграда в Иркутск, Казань, Нижний Новгород, из Красноярска - во Владивосток, Воронеж, Иркутск, Казань, Калининград, из Мурманска - в Воронеж, Казань, Ростов-на-Дону, из Нижнего Новгорода - в Ростов-на-Дону, из Ростова-на-Дону - в Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, из Самары - в Иркутск, Калининград, из Томска в Казань, из Уфы в Иркутск, из Омска в Калининград, из Южно-Сахалинска во Владивосток.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Авиакомпания "Смартавиа" получит 15,8 млн рублей на рейсы по маршруту Мурманск - Ростов-на-Дону. Льготные билеты из Екатеринбурга в Казань и Нижний Новгород будет продавать авиакомпания "Ред Вингс" (объем субсидий 12,8 млн).

Маршруты из Владивостока в Иркутск, из Екатеринбурга во Владивосток, Иркутск, Казань, Калининград, из Калининграда в Иркутск, Казань, из Новосибирска в Калининград, из Омска в Калининград, из Ростова-на-Дону в Екатеринбург и Калининград по льготным билетам будет выполнять авиакомпания "Уральские авиалинии" (369,1 млн субсидий).

Льготные билеты на рейсы из Воронежа в Калининград, из Калининграда в Иркутск, Казань, Нижний Новгород, Ярославль и из Самары в Калининград будет продавать "Северный Ветер" (229,2 млн рублей субсидий). 33,8 млн рублей получит "Аэрофлот" на рейсы из Красноярска во Владивосток и Иркутск, Южно-Сахалинск - Владивосток.

Билеты со скидкой в зависимости от маршрута будут стоить от 4,6 тысячи до 10,9 тысячи рублей. Продажа льготных билетов начнется сразу после заключения соглашений между с авиаперевозчиками.

По словам министра транспорта РФ Виталия Савельева, мобильность населения в России пока в 5-6 раз ниже, чем в Европе. За рубежом магистральные перевозки субсидируют редко, но такие примеры есть, говорит главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. В частности, Португалия субсидирует маршруты с материка на Азорские острова и Мадейру, Испания - на Канарские острова, Норвегия - в отдаленные регионы страны. Господдержка также есть на Аляске, в Австралии и Канаде.

Компании Авиация "Аэрофлот" Компании Авиация S7 Airlines

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