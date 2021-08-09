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09.08.2021 16:01
Рубрика: Легковые авто

Как Volkswagen, Skoda и Seat "атакуют" сегмент дешевых электрокаров

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Skoda. Фото: Пресс-служба Skoda.
Фото: Пресс-служба Skoda.

Volkswagen Group ускоряет электрификацию модельного ряда, но для того, чтобы привлекать клиентов, необходимы автомобили малого сегмента - автомобили, которые называют "точкой входа". Портал Automotive News приоткрыл завесу тайны над планами концерна.

Фото: Пресс-служба Volkswagen
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В середине десятилетия будет представлен хэтчбек Volkswagen ID.1, за которым будет выпущена "пятидверка" ID.2.

У Seat будет аналогичная модель Acandra, которая поступит в продажу в начале 2025 года. Раньше всех предложение в этом сегменте сделает Skoda, которая должна вывести на рынок субкомпактный Elroq уже к середине 2024 года.

Стоимость этих электрокаров составит примерно 16 500 долларов, что уже меньше, чем в настоящее время просят, например, за Volkswagen e-up! (от 21 421 евро). Ими будут замещены Volkswagen Polo, Skoda Fabia и Seat Ibiza.

Skoda Citigo-e iV, Seat Mii Electric и VW e-up! Сохранят своё место в модельном ряду, чтобы конкурировать с Peugeot e-208, Opel Corsa-e и грядущим Renault 5.

#Volkswagen #Skoda #Seat