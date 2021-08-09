Кроссовер Genesis GV70 в России: дешевле любого из немецкого премиума

Марка Genesis рассказала о ценах и комплектациях новой модели для российского рынка: среднеразмерного кроссовера GV70. Как и ожидалось, корейский премиум оказался намного дешевле "одноклассников" из немецкой тройки.

В России для GV70 предусмотрены турбированные бензиновый двигатель 2.5 литра мощностью 249 л.с. и 199-сильный дизель 2.2 литра. Самый мощный 379-сильный 3.5 T-GDI - прерогатива топовых версий Sport и Ultimate. Все без исключения работают в паре с 8-ступенчатым "автоматом" и поставляются с системой полного привода.

Цена самого доступного Genesis GV70 - 4 150 000 рублей. В базовой версии есть двухзонный климат-контроль, мультимедиа с экраном 14.5 дюйма и девятью динамиками, 10 подушек безопасности, подогрев передних сидений, водительское кресло с электрической регулировкой, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя кнопкой, телематический комплекс Genesis Connected Services, а также приборная панель с цветным дисплеем 8 дюймов.

Стоимость GV70 Sport c 379-сильным двигателем стоит 5 850 000 рублей, а кроссовер в самой дорогой комплектации Ultimate с этим мотором - 6 150 000 рублей.

В пресс-службе Genesis отметили, что окончательную розничную цену устанавливает дилер. Тем не менее, ориентируясь на представленный прайс, можно уверенно сказать, что GV70 выглядит привлекательно на фоне конкурентов. Например, цена BMW X4 - от 4 750 000 рублей, Mercedes GLC Coupe - от 5 590 000 рублей (на 600 тысяч дешевле стоит обычный GLC), ценник на Audi Q5 Sportback стартует от 5 062 000 рублей (не купеобразный "ку-пятый" можно купить от 4 445 000 рублей).

Фото: Пресс-служба Genesis.