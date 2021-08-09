Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года

Право на назначение пенсии во втором полугодии 2021 года приобретает целый ряд категорий россиян, поясняют специалисты Пенсионного фонда России по Ростовской области.

За установлением страховой пенсии по старости на общих основаниях могут обратиться женщины, родившиеся в первом полугодии 1965 года, и мужчины, родившиеся в первом полугодии 1960 года, иными словами достигшие возраста 56,5 лет и 61,5 года соответственно. Но не только возраст имеет роль. Для назначения страховой пенсии необходимо иметь не менее 12 лет страхового стажа и минимальное количество пенсионных коэффициентов - 21.

В стаж включаются не только периоды трудовой деятельности, но и так называемые нестраховые периоды. Это время, когда граждане ухаживают за детьми или нетрудосопособыми родственниками, период службы в армии.

Также за установлением пенсии смогут обратиться те граждане, которые приобретут во втором полугодии право на установление досрочной страховой пенсии. На досрочную пенсию, в частности, имеют право, работники, занятые на вредных и опасных производствах. Например, шахтеры, спасатели, водители общественного транспорта и другие работники.

Также досрочно выходят на заслуженный отдых граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, а также летчики-испытатели; многодетные мамы, родители или опекуны инвалидов с детства; "северяне", отработавшие требуемый стаж в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях.

Педагогические и медицинские работники, представители творческих профессий обратиться за назначением досрочной пенсии по старости могут через определенное количество времени после выработки специального стажа. Во втором полугодии 2021 года досрочные пенсии будут назначаться тем, кто выработал требуемый стаж в первом полугодии 2020 года.

За установлением пенсии могут обратиться также граждане, у которых большой стаж - 37 и 42 года (у женщин и мужчин соответственно). Выйти на пенсию они могут не ранее, чем по достижении возраста 55 лет женщины и 60 лет мужчины. При исчислении страхового стажа для назначения данной пенсии в него включаются только периоды работы, которые выполнялись на территории РФ, за которые начислялись и уплачивались взносы в ПФР.

Досрочно пенсия также назначается женщинам, имеющим троих детей - при достижении 57 лет, и четырех детей - при достижении 57 лет.

Гражданам, потерявшим трудоспособность, пенсии по инвалидности устанавливается по данным Федерального реестра инвалида (ФРИ) на основании заявления о назначении пенсии.

Ранее в Госдуме напомнили обо всех доплатах к пенсии. Так, к примеру, если пенсия работающего пенсионера ниже прожиточного минимума в регионе проживания, то пенсию ему увеличивают. В этом году федеральный прожиточный минимум составляет 10 022 рубля. Есть ряд регионов, где он значительно выше - например, в Москве, в северных регионах. Но в некоторых регионах прожиточный минимум ниже федерального.