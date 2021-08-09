Лукашенко: Беларуси удалось не допустить начала мировой войны

С учетом геополитического положения Беларуси, которая находится на перекрестке европейских дорог, президент Александр Лукашенко утверждает, что во время протестного периода удалось предотвратить начало новой мировой войны. Эту точку зрения он высказал в понедельник во время диалога с представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает пресс-служба главы государства.

Если бы руководство страны, пояснил президент, "во время протестов проявили слабину, нас бы исполосовали. В результате началась бы новая мировая война ".

Белорусский руководитель понимал в те дни, что оппозиция точит штыки, поэтому поднял армию. "Одна моя команда и мы бы нанесли удар, но они не перешли черту. Если бы произошло иначе, Россия бы никогда не отступила и не потеряла Беларусь. Началась бы заваруха, а это ядерная держава. Вот от чего мы тогда ушли", - напомнил Лукашенко.

Кстати, проясняя ситуацию, при которой в Беларуси могут быть размещены российские войска, он дал понять, что "если будет нужно, тут не просто будет база. Тут все Вооруженные Силы Российской Федерации будут размещены". И уточнил - "в случае опасности развязывания новой мировой войны".

В странах ЕС, напомнил президент, и прозападных государствах располагаются многочисленные базы НАТО, на некоторых размещено ядерное оружие. В случае малейшей угрозы они будут приведены в боевую готовность. Однако, когда речь заходит о размещении российских военных баз в Беларуси, Запад начинает нервничать.

Обращаясь к оппонентам, Лукашенко поинтересовался истинными причинами их беспокойства. "Вы чего паритесь, если у вас база на базе сидит и этой базой погоняет, ядерным оружием бряцаете? Вы нам какие-то условия ставите? Вы сначала у себя разберитесь", - подчеркнул президент.

В то же время, по его мнению, на данном этапе размещать в республике российские базы невыгодно ни России, ни Беларуси. "Никогда Россия сюда не передвинет тем более ядерные боеголовки: они будут непосредственно под обстрелом с территории Польши и Литвы", - пояснил Лукашенко.

Но в экстренном случае, заверил он, "все Вооруженные Силы будут здесь, потому что Беларусь для России не чужая земля, кто бы ни был здесь президентом. И чужой не будет", убежден белорусский лидер.

Вот почему, сообщил он, Минск ведет диалог с Россией о поставке ЗРС С-400. Перед руководством РФ "поставлен вопрос, чтобы приобрести их в кредит. Хотя и С-300 - хорошие комплексы, родные, и мы научились их модернизировать, восстанавливать. Однако С-400 у нас вызывает большой интерес. Уверен, что мы эти комплексы получим", сказал Лукашенко.

Уточнил президент и источник средств, которые планируется направить на приобретение ЗРС С-400. Речь идет, по его словам, о части финансов, сэкономленных при реализации проекта БелАЭС.