Лукашенко оценил уровень отношений Беларуси и Украины

Белорусско-украинские политические отношения находятся в самой низкой точке. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Белорусско-украинские отношения - политические, что не скажешь об экономических пока, находятся в самой низкой точке", - отметил Лукашенко.

По словам президента, Киев перешел "красную черту" в отношениях с Минском, когда запретил авиасообщение с Беларусью. Как обратил внимание Лукашенко, Украина сделала это раньше ЕС.

Тем не менее глава республики пообещал, что Минск "никогда не сделает пакость" Украине, если та сама не нападет на Беларусь. "Что касается вторжения. Меньше всего должны бояться белорусов. Мы никогда не сделаем пакость в отношении Украины, если вы первыми, а об этом сегодня уже можно говорить, не ступите с оружием на нашу землю", - заявил Лукашенко.

Он также отметил, что всегда поддерживал Украину и украинские власти и даже понимает, почему они в угоду Западу предпринимают недружественные шаги по отношению к Беларуси. Однако его возмущает то, что на территории Украины готовятся боевики для участия в акциях в республике.

"Оружие идет в основном с Украины. Сейчас мы, конечно, закрыли намертво эту границу. Зачем вы это творите, ведь народы - это же соседи, это же родные люди?" - отметил Лукашенко.