Новая функция iPhone напугала пользователей

Более шести тысяч человек подписали открытое письмо к Apple , в котором критикуются планы компании по автоматизированному поиску "откровенного" контента на iPhone.

В начале августа 2021 года Apple официально сообщила, что в iOS 15 появится технология отслеживания "сексуально откровенных" фото с участием несовершеннолетних. В случае превышения определенного порога по количеству таких изображений учетная запись пользователя блокируется, а данные о нем могут быть переданы в правоохранительные органы. По словам представителей компании, эти меры помогут бороться с насилием над детьми.

В свою очередь, авторы открытого письма утверждают, что Apple "реализует бэкдор (лазейку в защите - ред.), который угрожает подорвать фундаментальные меры защиты конфиденциальности для всех пользователей".

"Поскольку проверки выполняются на устройстве пользователя, они могут обойти любое сквозное шифрование, которое могло бы защитить конфиденциальность пользователя", - говорится в письме, .

В Apple утверждают, что новые протоколы безопасности не влияют на безопасность данных, пишет Apple Insider.

Нововведения раскритиковал и глава WhatsApp Уилл Кэткарт. "Я считаю, что это неправильный подход, который наносит ущерб конфиденциальности людей во всем мире", - написал он в Twitter.