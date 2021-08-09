NYT: Байден не отменит вывод войск из Афганистана из-за наступления талибов

Президент США Джо Байден не намерен менять планы по выводу войск из Афганистана из-за укрепления позиций радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Такую информацию в воскресенье распространила газета The New York Times, ссылаясь на источник в американской администрации.

По его данным, хозяин Белого дома рассчитывает, что у правительства Афганистана есть силы и ресурсы для противостояния талибам и продолжения переговоров об урегулировании конфликта. В связи с этим стратегия Байдена остается неизменной, войска будут выведены к концу августа, пишет ТАСС. Отмечается, что Пентагон при этом готов в случае необходимости предоставить афганскому правительству необходимые ресурсы.

Ранее афганский телеканал TOLO News сообщил о том, что сторонники движения "Талибан" заняли несколько основных районов города Талукан. Телеканал Al Arabiya передал заявление талибов о взятии города Кундуз, где афганские силы специального назначения проводят операцию по выдворению талибов.

Напомним, в июле Джо Байден назвал сроки окончательного вывода американских войск из Афганистана - это 31 августа 2021 года. "Мы отправились в Афганистан не для того, чтобы строить нацию", - заявил Байден, призвав лидеров Исламской республики собраться вместе, чтобы предотвратить гражданскую войну. По его словам, "афганцы сами должны принимать решения о будущем своей страны".