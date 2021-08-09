Памфилова поделилась воспоминаниями о правозащитнике Ковалеве

Первый уполномоченный по правам человека в РФ Сергей Ковалев был мягок в общении с людьми, но тверд в своих убеждениях, рассказала ТАСС глава ЦИК России Элла Памфилова, которая занимала пост федерального омбудсмена с 2014 по 2016 год.

По ее словам, в опасных ситуациях Ковалев "всегда сохранял потрясающее спокойствие, удивительное достоинство и мужество". Памфилова также отметила, что он "был очень мягок в общении с людьми, но тверд в своих убеждениях, которыми руководствовался всю свою жизнь, помогая людям отстаивать свои права и достоинство".

"С ним можно было соглашаться или не соглашаться, у нас были кардинальные расхождения по многим вопросам, но его невозможно было не уважать за его последовательность в отстаивании своих принципов", - добавила она.

Говоря о человеческих качествах Ковалева, Памфилова также выделила его "полное равнодушие к материальным благам, бескорыстие и глубочайшую внутреннюю интеллигентность", а также независимость от политической конъюнктуры.

Сергей Ковалев скончался в понедельник на 92-м году жизни, об этом сообщил на своей странице в Facebook его сын Иван.