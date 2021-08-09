Первый канал раскрыл подробности реалити о первом фильме, снятом в космосе

В эфире покажут все этапы подготовки к полету - от кастинга на главную роль до окончания занятий прошедших сложнейший отбор актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко. В Центре подготовки космонавтов они сейчас штудируют тома инструкций для любой нештатной ситуации и не прекращают изнурительные тренировки вместе со своими дублерами. Все это также будет показано. Шоу ответит на вопросы, каково это для людей, которые еще недавно только мечтали о космосе, но вряд ли предполагали, что действительно туда отправятся: перемещаться по модели МКС в скафандрах, пройти испытание центрифугой, научиться подавать сигналы SOS с помощью солнечных датчиков, сдавать зачеты по действиям в нештатных ситуациях, тренировать аварийную высадку на воду.

В реалити-шоу примут участие настоящие герои и профессионалы - специалисты Роскосмоса, которые создают и испытывают космическую технику, готовят космонавтов к полету. В проекте расскажут о системе подготовки космонавтов Роскосмоса, выполняющих сложнейшие операции на орбите Международной космической станции, и о новых космических технологиях России, которые обеспечивают независимый выход нашей страны в космическое пространство.

Производством нового реалити-шоу занимаются Роскосмос, Первый канал и компания "Красный квадрат".

Напомним, что фильм с рабочим названием "Вызов" - о девушке-специалисте, которой в силу драматических обстоятельств придется за месяц подготовиться к полету и отправиться на МКС для решения важной задачи, поставленной Роскосмосом. А именно - для спасения жизни человека в космосе. Это не просто первое кино на орбите, а часть совместного научно-просветительского проекта Первого канала и государственной корпорации Роскосмос.