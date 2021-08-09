Первый канал раскрыл подробности реалити о первом фильме, снятом в космосе

Новости

Лукашенко заявил о готовности экспортировать калийные удобрения через РФ 13:23
Премьеру "Венома 2" снова перенесли 13:15
Мосгорсуд оставил Виктора Батурина в СИЗО 13:14
Взрыв в кислородном цехе в Липецке не повредил оборудование комбината 13:13
В Башкирии задержали подозреваемого в поджоге леса 13:10
"Всё прекрасно": Боб Оденкёрк рассказал о своем состоянии после инфаркта 13:07
Володин: Проявляющим агрессию к русскоязычным предлагают запретить въезд в РФ 13:00
Эстония не будет закрывать школы во время пандемии 12:56
Лукашенко высказался об интеграции Беларуси с Россией 12:55
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Азербайджана 12:50
В театре рассказали о состоянии заболевшего COVID Владимира Стеклова 12:48
Названы регионы с самой большой разницей в зарплатах 12:41
В Волгограде двухлетнего ребенка закрыли одного в больничной палате 12:41
Памфилова поделилась воспоминаниями о правозащитнике Ковалеве 12:39
Украинский каратист вступился за коллегу по сборной после фото с россиянкой 12:23
Сенатор Лукин: Историческая роль Ковалева огромна 12:07
Кабмин разрабатывает программу по капремонту школ 11:58
Кабмин предоставит Кемеровской области 300 млн руб. на строительство больницы 11:55
Депутат оценила идею ограничить продажу газовых баллончиков 11:52
МИД РФ: Талибы могут захватить новые территории 11:43
Рогозин ввел проверку на детекторе лжи для кандидатов в топ-менеджеры 11:42
Умер один из главных злодеев Болливуда Анулам Шийям 11:42
В Москве выявлено 2 150 новых случаев COVID-19 11:37
Премьера "Вампиров средней полосы" состоится на ТНТ 11:36
Правительство подготовило проект концепции водородной энергетики 11:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Премьер недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
Премьер недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России
Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России
09.08.2021 12:02
Рубрика: Культура

Первый канал раскрыл подробности реалити о первом фильме, снятом в космосе

Текст: Сусанна Альперина
Первый канал официально анонсировал выход нового реалити-шоу, на котором телезрители увидят все этапы подготовки к съемкам фильма "Вызов". До этого о таком шоу рассказывал гендиректор Первого канала Константин Эрнст на защите проекта в Фонде кино ("РГ" писала об этом). Шоу будет выходить уже с сентября по воскресеньям. Можно предположить, что первый выпуск появится в эфире 4 сентября. Канал пока точную дату не объявлял, как и название нового шоу. Зато рассказал о том, что съемки документального реалити начались еще в марте. Вот какие подробности известны на данный момент.

В эфире покажут все этапы подготовки к полету - от кастинга на главную роль до окончания занятий прошедших сложнейший отбор актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко. В Центре подготовки космонавтов они сейчас штудируют тома инструкций для любой нештатной ситуации и не прекращают изнурительные тренировки вместе со своими дублерами. Все это также будет показано. Шоу ответит на вопросы, каково это для людей, которые еще недавно только мечтали о космосе, но вряд ли предполагали, что действительно туда отправятся: перемещаться по модели МКС в скафандрах, пройти испытание центрифугой, научиться подавать сигналы SOS с помощью солнечных датчиков, сдавать зачеты по действиям в нештатных ситуациях, тренировать аварийную высадку на воду.

Фото: Саша Гусов / Первый канал
На фильме "Вызов" будет работать фотограф фильмов Андрея Кончаловского

В реалити-шоу примут участие настоящие герои и профессионалы - специалисты Роскосмоса, которые создают и испытывают космическую технику, готовят космонавтов к полету. В проекте расскажут о системе подготовки космонавтов Роскосмоса, выполняющих сложнейшие операции на орбите Международной космической станции, и о новых космических технологиях России, которые обеспечивают независимый выход нашей страны в космическое пространство.

Производством нового реалити-шоу занимаются Роскосмос, Первый канал и компания "Красный квадрат".

Напомним, что фильм с рабочим названием "Вызов" - о девушке-специалисте, которой в силу драматических обстоятельств придется за месяц подготовиться к полету и отправиться на МКС для решения важной задачи, поставленной Роскосмосом. А именно - для спасения жизни человека в космосе. Это не просто первое кино на орбите, а часть совместного научно-просветительского проекта Первого канала и государственной корпорации Роскосмос.

Культура Кино и ТВ Наше кино Правительство "Роскосмос" Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Володин: Проявляющим агрессию к русскоязычным предлагают запретить въезд в РФ
За сутки в России подтверждено 22 160 случаев COVID-19 в 85 регионах
Посол РФ озвучил сроки завершения строительства "Северного потока-2"
Сенатор Лукин: Историческая роль Ковалева огромна
В Ростуризме подвели предварительные итоги "детского" кешбэка
Какие отечественные фильмы представлены на крупнейших кинофестивалях
"Живая классика": итоги первых десяти лет работы