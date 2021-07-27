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27.07.2021 16:08
Рубрика: Культура

Эрнст рассказал подробности о фильме "Вызов"

Текст: Сусанна Альперина
В агентстве ТАСС во вторник, 27 июля, состоялась очная защита проектов Фонда кино. Свои будущие фильмы представляли организации кинематографии, не входящие в число кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства. Представили как новые проекты, претендующие на повышенное внимание современного зрителя, так и те, на которые уже выделялись средства, но они еще не завершены, и им требуются дополнительные субсидии.

Проход для участников на мероприятие осуществлялся только при условии наличия медицинских документов - отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов; результата теста на антитела (IgM (-) и IgG (-/+)), сделанного не ранее 27 июля 2021, или сертификата о прохождении вакцинации. Остальные могли смотреть защиту в формате онлайн-трансляции.

Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РИА Новости
Шипенко и Пересильд приступают к тренировкам перед полетом в космос

Самой громкой новостью защиты, конечно же, стало раскрытие деталей о фильме "Вызов". Напомним, что это - первый в истории фильм, который будет снят в космосе. Среди тех, кто представляли картину, был Клим Шипенко. Режиссер похудел на 15 килограммов - сейчас он и исполнительница главной роли Юлия Пересильд усиленно тренируются, готовясь к полету. Шипенко сказал, что ему во время экспедиции в космос придется одному выполнять функции других членов съемочной группы: "Я и оператор, и фокус-пулер, и художник-постановщик, и гример…"

Константин Эрнст - генеральный директор Первого канала, который стоит за этой работой, рассказал на защите, что уже на 5 октября намечен старт пилотируемого корабля, который повезет съемочную группу на станцию "Мир". Во время презентации Константин Эрнст пригласил на старт на космодром Байконур министра культуры Ольгу Любимову и советника президента Владимира Толстого - оба присутствовали на защите. За неделю до старта на Байконур переедет группа программы "Вечерний Ургант" во главе с популярным ведущим, выпуски передачи будут готовиться оттуда. А в сентябре на Первом канале стартует шоу о том, как проходил отбор главных героев в фильм "Вызов".

Фото: Центр подготовки Космонавтов

"Это само по себе драматический сериал", - сказал Эрнст. По его словам, было подано около 3000 заявок на роль исполнительницы главной роли, из них отобрали 20-30 участниц и лишь потом определились, кто из выбранных сыграет главную героиню. Эрнст сделал акцент на том, что нынешний год - космический, были совершены важные полеты - Ричард Брэнсон, Джефф Безос.

"Мы хотим подтвердить лидерство России в космической сфере", - сказал Константин Львович. И признался, что даже в чем-то завидует режиссеру Климу Шипенко в плане того, что тот полетит в космос. Эрнст подчеркнул, что главное, ради чего делается фильм, - это вернуть в глазах молодого поколения престиж профессии космонавта. Над фильмом "Вызов" работа ведется 24 часа в сутки, сценарий все время трансформируется. В космосе будет проходить примерно 35 минут действия фильма. "История наглая", - пошутил Эрнст, имея в виду высокие амбиции и стремления авторов проекта, - картина вызов и для них. Девиз фильма - "Хьюстон, у нас нет проблем". У Фонда кино на проект запрашивают в этот раз 400 миллионов рублей. В ближайший год планируется освоить примерно половину этой суммы.

На защите в Фонде кино прояснились и ранее неизвестные подробности сюжета фильма: Главный герой - Женя - врач-кардиохирург, ведущий специалист в своем деле. Женя живет исключительно работой, на личную жизнь и воспитание дочери-подростка совсем нет времени. В открытом космосе космонавт Иванов теряет сознание. Несмотря на то, что состояние его в данный момент оценивается как среднетяжелое, возвращение Иванова на Землю невозможно. Он не выдержит нагрузок при входе в атмосферу. Врачи обследуют космонавта и приходят к невозможному выводу: чтобы сохранить жизнь Иванову, необходимо провести операцию на сердце в космосе в условиях невесомости. И такой вызов предстоит именно Жене… Почему-то перед глазами при таком описании встает Женя Лукашин из рязановского фильма "Ирония судьбы или С легким паром!" в исполнении Андрея Мягкова, у которого также не было времени на личную жизнь. Но Женя в данном случае - женщина, и сыграет ее Юлия Пересильд.

Фото: Центр подготовки Космонавтов
Фото: KION
В Сети выйдет вертикальная версия фильма "Девятаев" с Павлом Прилучным

Еще один момент, заслуживающий внимания, - во время защиты Эрнст посетовал, что наши СМИ проявляют мало интереса к фильму, тогда как от западных отбоя нет. Насчет интереса наших СМИ, в частности "РГ", можно поспорить - проект невероятно и нам, и нашим читателям интересен. А вот что касается западных СМИ - мы прочитали интервью, которое дала Юлия Пересильд агентству France Press в начале июля. "Нам придется снимать в космосе то, что невозможно снять на Земле", - сказала в нем актриса и призналась, что в отличие от многих других советских детей, выросших на фоне грандиозных подвигов Гагарина, она никогда не мечтала отправиться в космос. Юлия призналась также, что почувствовала "страх", когда ее выбрали на эту работу из 3000 кандидатов. "Я не супергерой", - сказала она AFP и добавила, что черпала вдохновение у детей с ограниченными возможностями - подопечных ее фонда "Галчонок": "Для них взять ложку - все равно, что отправиться в космос для меня."

Между тем

"Вызов" - не единственный проект, связанный с полетами и с космосом, который представляли в этот раз Фонде кино. Фильм "Воздух" расскажет о трагической и героической судьбе девушек-летчиц, отправившихся добровольцами на фронт во время Великой Отечественной войны. Им предстоит столкнуться с непониманием и неприятием сослуживцев-мужчин, тяжелыми бытовыми условиями, но главное - с необходимостью убивать и с неизбежностью смерти, своей и чужой. Константин Эрнст и Первый канал поддерживают и этот проект. В частности, Константин Львович похвалил работу одной из исполнительниц главных ролей - Анастасии Талызиной, внучки знаменитой актрисы Валентины Талызиной.

Фильм "Литвяк" от создателей "28 панфиловцев" - художественный фильм, рассказывающий о советском летчике-истребителе Лидии Литвяк, которая сражалась в небе Сталинграда в 1943. Продюсер фильма Андрей Шальопа рассказал, что для картины на краудфандинге уже собрано 30 миллионов рублей.

В основе сюжета ленты "Случай на "Союзе 5" - история полета космических кораблей "Союз-4" и "Союз-5" в 1969 году. Из-за проблем на "Союзе-5" полет и стыковка оказались под угрозой. Спасти экспедицию предстоит космонавтам Борису Волынову и Алексею Елисееву.

И, наконец, картина "Сигналы". Она расскажет, как советскому астрофизику Аксенову удалось поймать странные радиосигналы из космоса, и он нашел способ расшифровать их. Сигналы позволили ему обрести удивительные знания, которыми обладала внеземная цивилизация. Но чем больше информации Аксенов получает из инопланетных сигналов, тем быстрее он теряет свой человеческий облик…

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