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13.05.2021 15:31
Рубрика: Культура

Юлия Пересильд и Клим Шипенко полетят в космос на съемки фильма "Вызов"

Текст: Сусанна Альперина
Юлия Пересильд. Фото: предоставлено Первым каналом Юлия Пересильд. Фото: предоставлено Первым каналом
Юлия Пересильд. Фото: предоставлено Первым каналом

Госкомиссия завершила отбор кандидатов на участие в космическом полете для съемок художественного фильма с рабочим названием "Вызов". О картине, съемки которой будут проводиться в космосе, не раз писала "РГ", в частности, интервью на эксклюзивной основе нам дал режиссер картины Клим Шипенко. И вот - новость: по итогам медицинского и творческого отбора принято решение рекомендовать к назначению в основной экипаж Юлию Пересильд и Клима Шипенко, в дублирующий экипаж - Алену Мордовину и Алексея Дудина. Съемки пройдут на Международной космической станции. Старт экспедиции запланирован на 5 октября 2021 года с космодрома Байконур на корабле "Союз МС-19".

Фото: kinopoisk.ru
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Первый канал в своем релизе, который был прислан в "РГ", подчеркивает и то, что отдельно отмечено участие в проекте пилота Галины Каировой, которой предложено продолжить отбор в отряд космонавтов на профессиональной основе.

Все отобранные кандидаты начнут специальную подготовку участников космического полета не позднее 1 июня. Им предстоит пройти в том числе испытания на центрифуге, вибростенде, совершить ознакомительно-тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости, пройти парашютную подготовку. Все этапы подготовки будут освещаться в эфире Первого канала.

Художественный фильм "Вызов" - совместный проект Госкорпорации "Роскосмос", Первого канала и студии Yellow, Black and White - позиционируется как часть большого научно-просветительского проекта, в рамках которого планируется также снять цикл документальных фильмов о предприятиях ракетно-космической отрасли и специалистах, которые участвуют в производстве ракет-носителей, космических кораблей, наземной космической инфраструктуры. "Проект станет наглядным свидетельством того, что полеты в космос постепенно становятся доступными не только для профессионалов, но и для все более широкого круга желающих. Кроме просветительских будет решен ряд новых технических и технологических задач", - говорится в релизе Первого канала.

Напомним, что в рамках проекта "Вызов" в конце 2020 года был объявлен открытый конкурс на главную роль в первом художественном фильм, съемки которого пройдут в космосе. На творческой стадии отбора предпочтение отдавалось профессиональным актрисам, однако попробовать свои силы могли все желающие. В марте 2021 года для прохождения медицинской комиссии было отобрано 20 финалисток конкурса.

Справка "РГ"

Юлия Пересильд - 36 лет, окончила режиссерский факультет ГИТИСа, актриса Театра наций, заслуженная артистка РФ, снималась в фильмах "Край", "Битва за Севастополь", "Угрюм-река", "Зулейха открывает глаза" и других. Дважды лауреат премии "Золотой орел".

Фото: instagram.com/leonardodicaprio
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Клим Шипенко - 37 лет, окончил Калифорнийский университет, актерскую студию, актер, режиссер-постановщик, драматург, фильмы "Салют-7", "Текст", "Холоп" и другие.

Алена Мордовина - 33 года, окончила актерский факультета ГИТИСа, актриса Нового Драматического театра, снималась в фильмах и сериалах "Жуки", "Дипломат", "Триггер", "Ищейка", "Звоните Ди Каприо" и других.

Алексей Дудин - 40 лет, окончил Московский автомеханический институт, работал на ТВ, оператор-постановщик, операторские работы в фильмах и сериалах "Обратная сторона луны", "Время первых", "Елки-5", "Движение вверх", "Т-34" и других.

Галина Каирова - 26 лет, выпускница Краснокутского летного училища ГА им. И.Ф. Васина, также окончила Государственный университет управления, пилот.

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