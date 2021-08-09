Первый самолет из России приземлился в аэропорту Шарм-эш-Шейха

Первый после возобновления авиасообщения между российскими городами и курортами Египта самолет авиакомпании "Россия" приземлился в понедельник в аэропорту города Шарм-эш-Шейх. Об этом пишет ТАСС.

Cудно прибыло в аэропорт в 15:08 по местному времени (16:08 мск).

На входе в здание аэропорта установлена большая вывеска "С возвращением в Шарм-эш-Шейх!" и развешаны российский и египетский флаги. Гостям будут вручены букеты роз, пакеты с сувенирной продукцией и подарки для детей. Помимо этого, туристам предложат различные напитки и легкие закуски.

Утром в Хургаду из России прилетел рейс с туристами авиакомпании EgyptAir.

Регулярные рейсы на курорты Египта возобновились 9 августа 2021 года. Пока рейсы будет выполнять только авиакомпания "Россия" и египетский перевозчик Egypt Air. Первый рейс египетского перевозчика стартовал в 05.00 из московского аэропорта Домодедово.