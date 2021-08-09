Пошлина на экспорт подсолнечного масла составит $169,9 за тонну

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России с 1 сентября 2021 года составит $169,9 за тонну. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

В нем отмечается, что пошлина рассчитана исходя из индикативной цены $1242,8 за тонну.

Весной правительство приняло решение, что на подсолнечное масло с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года вводится плавающая вывозная 70% пошлина. Ее будут взимать с разницы между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50 за 1 тонну).

Информация о размере пошлины будет оперативно размещаться на сайтах госорганов.

Решение распространяется на продукцию, вывозимую из России за пределы ЕАЭС.

Ранее Минсельхоз заявлял, что урожая подсолнечника в России в 2021 году совместно с мерами по ограничению его экспорта будет достаточно для обеспечения внутреннего рынка и сохранения стабильного уровня цен на подсолнечное масло.