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Рубрика: В мире

Премьер Греции извинился за допущенные в стране пожары

Почти 600 пожаров вспыхнуло за последние дни в разных районах Греции. Об этом заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис​​​. Он назвал происходящее в стране самым трудным за последние десятилетия испытанием и попросил прощения у граждан за недочеты в организации тушения пожаров.

Фото: AFP/Sakis MITROLIDIS
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"Последние дни были одними из самых тяжелых для нашей страны на протяжении десятилетий. Мы отдавали и отдаем все силы борьбе, - передает РИА Новости его слова. - Но перед нами стихийное бедствие беспрецедентных масштабов: за несколько дней во всех уголках Греции вспыхнуло 586 пожаров".

Мицотакис высоко оценил помощь, которую оказывают пожарным местные добровольцы и другие страны, предоставившие технику и людей.

"Благодарю их за солидарность. Но прежде всего я благодарен всем, кто ведет бой на поле, - сказал премьер-министр. - В течение нескольких суток в 141 районе проведено 62 организованных эвакуации жителей".

При этом он признал недостатки в работе местных спасателей и пообещал устранить их как можно быстрее.

"Масштабы катастрофы, особенно на Эвбее и в Аттике, омрачают сердца всех нас. И я первый прошу прощения за любые недостатки, которые существовали. Я полностью понимаю боль наших сограждан, видевших, как горят их дома и имущество, - признал Мицотакис. - Все сбои будут выявлены, и ответственность будет распределена, как следует и на кого следует".

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