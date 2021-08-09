Привитых студентов будут пускать в аудитории без ограничений

Студенты, сделавшие прививку от коронавируса, смогут без ограничений проходит в корпуса университетов и посещать очные занятия в аудиториях. Об этом говорится в рекомендациях по работе вузов в условиях предотвращения коронавируса, которые утвердило Минобрнауки.

В документе сказано, что вузам целесообразно "организовать образовательный процесс... без ограничения доступа в помещения... Для студентов, предоставивших документ о прохождении вакцинации или медицинскую справку о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев".

Для непривитых студентов и ребят с медотводом целесообразно организовать удаленное обучение, говорится в рекомендациях.

Также отмечена целесообразность проводить раздельную итоговую и промежуточную аттестацию привитых и непривитых студентов.