Профессор рассказал, из какой еды витамин D усваивается лучше всего

Врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков рассказал о продукте, в котором присутствуют все необходимые человеку витамины.

"Многие думают, что витамины мы получаем исключительно из овощей. На самом деле мясо содержит все те витамины, которые нам необходимы", - объяснил доктор, отметив, что в мясе коров, которые летом также находятся под солнцем, содержится, например, витамин D.

"Причем содержится в такой форме, которая наиболее хорошо усваивается организмом. Вообще в мясе содержится весь необходимый человеку комплекс витаминов", - еще раз уточнил Алексей Ковальков.

Более того, по его мнению, мясо, а не овощи, является одним из основных источников витаминов, а также железа и других важных микроэлементов. "Я очень уважаю вегетарианцев, но, что касается правильного питания, то надо иногда есть мясо", - заключил специалист.

Материал об этом опубликован на YouTube-канале доктора.

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