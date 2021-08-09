Профессор рассказал, из какой еды витамин D усваивается лучше всего

Новости

NYT: Байден не отменит вывод войск из Афганистана из-за наступления талибов 06:42
В Турции потушили все угрожавшие населенным пунктам лесные пожары 06:34
Из Москвы в Хургаду вылетел первый после шестилетнего перерыва прямой рейс 05:33
Россиянам рассказали о способах борьбы с обманом в кассовых чеках 05:07
В Саратовской области 13 человек пострадали в ДТП с автобусом 04:19
В Японии из-за тайфуна "Лупит" отменили 63 авиарейса 04:10
Эпидемиолог сообщила о сроках развития постковидного синдрома 03:35
Посол рассказал о погибших во время наводнений в Германии россиянах 03:31
В Тульской области задержан мужчина, застреливший двухлетнего ребенка 03:04
Врач Сапего перечислил симптомы легкой формы COVID-19 02:26
Власти Греции продлили запрет на посещение лесов из-за пожаров 02:19
Посол РФ озвучил сроки завершения строительства "Северного потока-2" 01:44
Власти Уханя за 5 дней протестировали на COVID-19 более 11,2 млн жителей 00:47
В "Векторе" оценили необходимость массовой вакцинации детей от COVID-19 00:23
Вильфанд рассказал, какой будет погода во второй декаде августа 08.08.2021
ВЦИОМ: Любое новое общественное движение должно быть цифровым 08.08.2021
Армия возглавила рейтинг одобрения российских общественных институтов 08.08.2021
Глава "Вектора" объяснил высокую скорость распространения штамма "дельта" 08.08.2021
Китайская газета обвинила США в сокрытии первых случаев коронавируса 08.08.2021
Анна Кузнецова проследит за ситуацией с ребенком в волгоградской больнице 08.08.2021
Британские военные будут развозить продукты из-за нехватки еды в магазинах 08.08.2021
В Москве в ДТП с молоковозом погибли четыре человека 08.08.2021
В Египте рассказали, почему подорожали туры из России 08.08.2021
Макей: США планировали включить Беларусь и Украину в НАТО 08.08.2021
Главный инфекционист США: Может появиться штамм, способный обходить вакцины 08.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
Новые уловки мошенников: гражданам без их ведома переводят микрозаймы
Новые уловки мошенников: гражданам без их ведома переводят микрозаймы
Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России
Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России
09.08.2021 06:00
Рубрика: Общество

Профессор рассказал, из какой еды витамин D усваивается лучше всего

Текст: Оксана Грибанова

Врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков рассказал о продукте, в котором присутствуют все необходимые человеку витамины.

Фото: iStock
Врач назвала самое безопасное масло для салатов и жарки

"Многие думают, что витамины мы получаем исключительно из овощей. На самом деле мясо содержит все те витамины, которые нам необходимы", - объяснил доктор, отметив, что в мясе коров, которые летом также находятся под солнцем, содержится, например, витамин D.

"Причем содержится в такой форме, которая наиболее хорошо усваивается организмом. Вообще в мясе содержится весь необходимый человеку комплекс витаминов", - еще раз уточнил Алексей Ковальков.

Более того, по его мнению, мясо, а не овощи, является одним из основных источников витаминов, а также железа и других важных микроэлементов. "Я очень уважаю вегетарианцев, но, что касается правильного питания, то надо иногда есть мясо", - заключил специалист.

Материал об этом опубликован на YouTube-канале доктора.

Ранее врач назвал главную ошибку при приготовлении гречки. Варить крупу - не лучшее решение. Специалист посоветовал заваривать гречку на ночь водой или кефиром. В результате ядра остаются твердыми, не рассыпаются, а вы получите гораздо больше пользы от продукта.

Наука Общество Здоровье

Главное сегодня

Посол РФ озвучил сроки завершения строительства "Северного потока-2"
Врач Сапего перечислил симптомы легкой формы COVID-19
В "Векторе" оценили необходимость массовой вакцинации детей от COVID-19
Россиянам рассказали о способах борьбы с обманом в кассовых чеках
В Саратовской области 13 человек пострадали в ДТП с автобусом
Когда переболевшим COVID-19 угрожают тромбозы
Давят ли дискуссии в соцсетях на судебные решения